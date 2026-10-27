Trump promite că nu va schimba și numele fluviului Mississippi, după ce a redenumit Golful Mexic și Lacul Ontario. „Nu voi face asta”

Donald Trump a redenumit în documentele oficiale americane Golful Mexic în "Golful Americii" şi Lacul Ontario în "Lacul America". Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a promis luni, la un miting în statul Mississippi în campania electorală pentru alegerile intermediare, că nu va încerca să schimbe numele fluviului Mississippi, spre deosebire de ceea ce a făcut cu Golful Mexic şi Lacul Ontario, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Preşedintele republican, ce are o înclinaţie să schimbe denumiri consacrate, a amintit la acel miting că, pe fondul tensiunilor dintre administraţia sa şi cele două ţări vecine, Canada şi Mexic, a redenumit în documentele oficiale americane Golful Mexic în "Golful Americii" şi Lacul Ontario în "Lacul America".

Cu acest prilej el a sugerat încă o dată ideea de a schimba şi numele Oceanului Atlantic. "Mă gândesc la Oceanul Atlantic. Să-l denumim Oceanul American. Cred că Europei o să-i placă. Dar, ştiţi ce? Nu o voi face. Promit", a asigurat liderul de la Casa Albă.

"Fluviul Mississippi; nu voi schimba numele Mississippi", a mai promis el, răzând şi glumind în faţa a mii de participanţi la mitingul desfăşurat în oraşul Corinth.

Trump s-a implicat intens în campania electorală pentru alegerile intermediare, participând chiar şi la mai multe mitinguri zilnic pentru a-şi susţine republicanii aflaţi în dificultate în sondaje în faţa democraţilor.

Conform sondajelor, pe fondul creşterii costului vieţii, inclusiv prin efectele economice ale războiului împotriva Iranului, scăderea astfel a popularităţii lui Trump ar putea duce la alegerile din 3 noiembrie la pierderea de către republicani a controlului oricum fragil asupra Camerei Reprezentanţilor, existând posibilitatea să piardă de asemenea majoritatea în Senat.

La alegerile de la jumătatea mandatului vor fi reînnoite toate cele 435 de mandate în Camera Reprezentanţilor şi o treime din cele ale Senatului.