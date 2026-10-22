„Oceanele sunt diferite, domnule”. Cum l-a convins șeful Google pe Donald Trump să nu schimbe denumirea Atlanticului în „Oceanul Trump”

1 minut de citit Publicat la 20:34 22 Oct 2026 Modificat la 20:38 22 Oct 2026

Google a modificat deja denumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a povestit miercuri, în cadrul unui miting electoral organizat în Carolina de Sud, cum a fost convins de șeful Google să nu schimbe denumirea Oceanului Atlantic în„Oceanul Trump” sau „Oceanul America”, relatează joi Business Insider.

Trump a reluat, în fața susținătorilor republicani, prezenți la un miting în Carolina de Sud, discuția avută cu CEO Google Sundar Pichai, legată de dorința președintelui american de a modifica denumirile oceanelor Pacific și Atlantic.

Trump l-a sunat pe Sundar pentru a-l ruga să facă această schimbare pe Google Maps: să redenumească Oceanul Pacific și Atlantic în oceanele „Trump” sau ”America”.

Google modificase deja denumirile Golful Mexic și Lacul Ontario în „Golful Americii”, respectiv „Lacul Americii”, după două ordine executive semnate de Trump.

„Am vorbit cu un tip genial, Sundar. El conduce tot Google," a spus Trump, la mitingul din Carolina de Sud.

Trump a povestit că i-a prezentat ideea direct lui Pichai: „Sundar, mă gândesc la Oceanul Atlantic. Poți să te descurci?”, a spus Trump.

„Nu, nu, nu. De data asta nu o fac,” l-a citat Trump pe Pichai. Șeful Google a adăugat apoi? „Oceanele sunt diferite, domnule. Acoperă cu adevărat multe țări. Vă rugăm să nu ne cereți să facem asta”.

„Deci probabil voi sări peste asta”, le-a spus Trump mulțimii. „Ar trebui s-o fac?” Apoi, tot Trump și-a răspuns singur: „Cred că o să rămânem la Oceanul Atlantic”.

Nu e prima oară când Trump spune această poveste. Săptămâna trecută, Trump a relatat despre dialogul cu șeful Google și în cadrul unui miting electoral din Georgia.

De asemenea, la un alt miting, organizat la începutul lunii octombrie în Tennesse, Trump a sugerat să pună denumirea de „Oceanul Trump” sau „Oceanul Americii”, pentru Atlantic sau Pacific.