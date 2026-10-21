Macron a obținut 200.000 de tone de motorină pe lună din Bahrain și EAU, după doar două zile de turneu în Golful Persic

Regele Hamad bin Isa Al Khalifa al Bahrainului l-a întâmpinat pe Emmanuel Macron la sosirea sa la baza aeriană Sakhir din Manama. Foto: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron a obținut, în urma primelor întâlniri cu liderii din Golful Persic, deblocarea a 200.000 de tone de motorină pe lună pentru piața franceză, a anunțat marți Palatul Élysée, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Din această cantitate, 100.000 de tone vor veni din Emiratele Arabe Unite, iar alte 100.000 din Bahrain. Volumele se adaugă celor 95.000 de tone eliberate deja de Arabia Saudită pentru lunile octombrie și noiembrie.

În total, cele 295.000 de tone reprezintă aproximativ 10% din consumul de motorină al Franței și aproape o treime din importurile lunare. Președinția franceză nu a estimat însă cât de mult vor influența aceste livrări prețurile la pompă.

Livrările vor fi făcute prin TotalEnergies, care urmează să încheie contracte cu Aramco din Arabia Saudită, Adnoc din Emiratele Arabe Unite și Bapco din Bahrain.

„Avem un deficit la motorină pentru că suntem un mare importator. Aceste deblocări îi vor asigura pe francezi. Nu ne va lipsi motorina la iarnă”, a declarat Patrick Pouyanné, directorul general al TotalEnergies, care îl însoțește pe Macron în turneul din Golf.

Franța rafinează aproximativ 90% din benzina pe care o consumă, dar doar 50% din motorină. În același timp, motorina reprezintă aproximativ 65% din consumul de carburanți rutieri.

Macron își continuă turneul în Bahrain și Qatar, după vizitele în Kuwait și Emiratele Arabe Unite. Parisul așteaptă și alte anunțuri din Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale lichefiate din lume.

Franța încearcă astfel să-și securizeze aprovizionarea înainte de iarnă, în condițiile în care războiul din Iran a perturbat piața energiei și transporturile prin Strâmtoarea Ormuz. Exporturile de gaze ale Qatarului au fost afectate, iar costurile asigurărilor pentru navele care traversează strâmtoarea au crescut puternic.

Franța și-a umplut deja depozitele de gaze în proporție de 87%, peste obiectivul european de 85%. Germania se află însă la aproximativ 61% și rămâne mult mai dependentă de gazele naturale pentru încălzire și producția de electricitate.

Un alt obiectiv al turneului lui Macron este reducerea costurilor de asigurare pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, afectată de atacurile iraniene de la începutul războiului declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel.