Cătălin Predoiu anunță că „România a câștigat funcția de director general al Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii”

Fostul ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat, miercuri, că România a câștigat funcția de director general al Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC), chiar în ultima lui zi de mandat ca ministru. „Mădălina-Sorina Vlangăr a fost aleasă din primul tur, la reuniunea Consiliului SELEC de la București, într-o competiție cu Serbia și Albania”, a transmis Predoiu.

Mă bucur foarte mult că astăzi, în ultima zi a mandatului meu, MAI a obținut un succes la care s-a muncit aproape un an: România a câștigat funcția de director general al Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC).

Mădălina-Sorina Vlangăr a fost aleasă din primul tur, la reuniunea Consiliului SELEC de la București, într-o competiție cu Serbia și Albania. Este, în același timp, un vot de încredere pentru viziunea pe care România a propus-o pentru viitorul organizației”, a transmis Predoiu, pe Facebook.

Astfel, fostu ministru al Afacerilor Interne subliniază faptul că SELEC „este singura organizație din sud-estul Europei care desfășoară activități operaționale la nivel regional împotriva criminalității transfrontaliere”.

„SELEC, cu sediul în capitala României, este singura organizație din sud-estul Europei care desfășoară activități operaționale la nivel regional împotriva criminalității transfrontaliere. Reunește 11 state, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia, România, Ungaria, Turcia.

Felicitări colegilor din MAI care au pregătit această candidatură! Felicitări, Mădălina Vlangăr, și mult succes”, a conchis el.

Marian Neacșu (PSD) a preluat miercuri funcția de ministru de Interne, în cadrul unei ceremonii de predare-primire desfășurate la sediul ministerului. Marian Neacșu a fost întâmpinat de fostul ministru Cătălin Predoiu și de o gardă de onoare.