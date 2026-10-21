Marian Neacșu a preluat mandatul de ministru de Interne. Predoiu: MAI va fi condus de un om cu o vastă experienţă administrativă

Marian Neacșu a preluat mandatul de ministru de Interne. Sursa foto: captură video MAI

Marian Neacșu (PSD) a preluat miercuri funcția de ministru de Interne, în cadrul unei ceremonii de predare-primire desfășurate la sediul ministerului. Marian Neacșu a fost întâmpinat de fostul ministru Cătălin Predoiu și de o gardă de onoare. După ce a fost intonat imnul național, cei doi demnitari au intrat în sediul Ministerului Afacerilor Interne. Predoiu a afirmat că "MAI are o şansă să fie condus de un om cu o vastă şi profundă experienţă administrativă la vârf, care cunoaște foarte bine activitatea guvernamentală, mecanismele administrative și financiare, dar și mecanismele politice".

Guvernul Niculescu a fost învestit marți de Parlament cu votul a 280 de parlamentari. Marian Neacșu este viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne.

În timpul audierilor desfășurate luni la Parlament, Marian Neacșu a declarat că în MAI există o subevaluare a personalului, în sensul că din cele 160.000 de posturi disponibile sunt ocupate în acest moment circa 127.000.

"Asupra lucrurilor legate de buget: și Ministerul de Interne, ca majoritatea ministerelor, are nevoie de activitatea de rectificare pentru a putea face față provocărilor care îi stau în față din perspectiva asigurării financiare până la finele anului, în ceea ce privește o parte din cheltuielile salariale, cheltuielile cu bunurile, serviciile și am înțeles de la colegii din minister că unul dintre produsele deficitare de care avem neapărat nevoie sunt carburanții. Mai sunt necesari bani - și au fost probabil subevaluați la alcătuirea bugetului - pentru cheltuielile cu caracter social, respectiv pensiile celor aproape 130.000 de cadre pensionate din cadrul Ministerului de Interne", a afirmat Neacșu.

Mesajul lui Predoiu la predarea mandatului

Cătălin Predoiu a afirmat, la predarea portofoliului de la MAI, că are "un sentiment de împăcare interioară pentru că am dus cu un pas înainte activitatea ministerului".

"Am avut şedinţă cu toţi şefii de structuri, în care am discutat chestiunile legate de prioritățile ministerului. Am subliniat că noi ne-am stabilit prioritţti la începutul mandatului - crima organizată, droguri, trafic de fiinţe umane, violenţa domestică, femicid, campanii de dezinformare - obiective care au fost atinse.

Obiectivele au condus la ridicarea nivelului de siguranţă publică în România şi respectul partenerilor externi. Adresez mulţumiri tuturor, pentru că e un rezultat colectiv.

Am un sentiment de împăcare interioară pentru că am dus cu un pas inainte activittaea ministerului. Ştiu că sunt lucruri de îmbunătăţit, dar asta nu înseamnă că uităm performanţa ministerului. Multumesc partenetrilor instituţionali, prim-ministrului, vicepremierilor, partenerilor externi. Cred că e o baza de la care sunt convins că Marian Neacşu va continua", a afirmat Predoiu.

Fostul ministru MAI l-a caracterizat pe cel care a venit în locul lui la conducerea ministerului.

"Consider că Ministerul de Interne are o șansă să fie condus de un om cu o vastă și îndelungată experiență administrativă la vârf, care cunoaște foarte bine activitatea guvernamentală, mecanismele administrative și financiare, dar și mecanismele politice.

Este echipat cu tot ce îi trebuie pentru a sprijini ministerul în activitatea sa de mai departe. Sunt convins că și colegii din minister, întreaga familie a MAI, îl vor sprijini pe domnul Neacșu, așa cum au făcut-o și cu mine pe durata mandatului. Îi doresc mult succes.

Rămân alături de colegii mei. Sunt senator și voi urmări activitatea ministerului.

Este greu să te desprinzi de această agendă, care ți-a fost aproape. Este și datoria mea, ca parlamentar, să pot contribui în continuare la realizarea acestei agende, în limita competențelor pe care le voi avea”, a declarat Predoiu.