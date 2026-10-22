Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7, s-a produs în regiunea Tibet din China

1 minut de citit Publicat la 21:47 22 Oct 2026 Modificat la 21:48 22 Oct 2026

Cutremur puternic în Tibet. Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs joi în regiunea autonomă Tibet din China, la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Centrului Chinez pentru Rețele Seismice (CENC), relatează CNN.

Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 22:33 (14:33 GMT).

Nu se știe deocamdată dacă seismul a provocat victime omenești sau pagube materiale.

Epicentrul a fost localizat într-un district situat la mare altitudine în Nagqu, în nordul regiunii Tibet, la o adâncime de 10 kilometri. Centrul seismologic a transmis că seismul a fost resimțit puternic în zona afectată.

Echipele de intervenție rapidă au fost trimise în zona afectată, potrivit presei de stat.

În satele din apropierea epicentrului, autoritățile au găsit cel puțin două persoane rănite și case cu fisuri vizibile, a raportat Reuters, citând un post de televiziune de stat.

Mai mulți și-au părăsit locuințele în momentul în care s-a produs cutremurul, a relatat presa locală.

Seismul de joi, cel mai puternic cutremur care a lovit China după cel din ianuarie 2024, a fost resimțit puternic în zona respectivă, a transmis CENC. Epicentrul acestui seism se află la o distanță de aproximativ 400 de kilometri de Lhasa, capitala Tibetului.

În 2010, un cutremur cu magnitudinea 7,1 a lovit prefectura autonomă Yushu, situată la o distanță de aproximativ 280 de kilometri de Nagqu, în provincia vecină Qinghai, provocând moartea a cel puțin 2.698 de oameni și lăsând în urma sa un bilanț de aproape 300 de persoane dispărute.