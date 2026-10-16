Antena 3 CNN Externe Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7, s-a produs în Peninsula Kamceatka din Rusia

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7, s-a produs în Peninsula Kamceatka din Rusia

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:57 16 Oct 2026 Modificat la 08:02 16 Oct 2026
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seismograf cutremur seism
Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs vineri în Peninsula Kamceatka din Rusia, la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), relatează Reuters.

Potrivit aceleiași surse, seismul s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri.

Conform EMSC, cutremurul a fost înregistrat la 123 de kilometri sud-vest de orașul Viliucinsk, din Peninsula Kamceatka.

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Etichete: cutremur Rusia magnitudine

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