China ridică un mega baraj în Tibet, în ciuda riscului prăbușirii ghețarilor din zonă care au provocat inundații catastrofale în Nepal

Regiunea Marelui Canion Yarlung Zangbo, din Tibet, unde China vrea să construiască un mega baraj. Foto: Profimedia Images

Noile îngrijorări provocate de prăbușirea ghețarilor de la granița Nepalului cu China sunt puțin probabil să influențeze planurile Beijingului de a continua construcția unui mega-baraj pe cursul inferior al Yarlung Zangbo, sau râul Brahmaputra, cum e cunoscut în India, într-o zonă seismică activă din Tibet, aproape de granița cu India, informează The Hindu.

Supranumit de chinezi „proiectul secolului”, planul ridicării barajului a fost inclus în planul cincinal chinez pentru energie regenerabilă. Indienii sunt îngrijorați de impactul asupra mediului pe care acest baraj l-ar putea avea în aval, în special după inundațiile catastrofale recente, de la granița Nepalului cu China

Pe 23 iulie 2026, cu o lună înainte de inundațiile și alunecările de teren din 26 august, China a lansat al 15-lea Plan de Cincinal pentru energie regenerabilă, care prevedea accelerarea construcției de proiecte majore, inclusiv „proiectul hidroelectric de pe cursul inferior al Yarlung Zangbo”, așa cum este numit proiectul mega-barajului în China.

Subliniind importanța acordată planului, vicepremierul Chinei, Zhang Guoqing, a vizitat Nyingchi în Tibet, aproape de graniță, în aprilie anul acesta. „Trebuie să ne asumăm responsabilitatea principală pentru construirea proiectului și să ridicăm acest proiect emblematic al noii ere”, a spus vicepremierul chinez, Zhang Guioqing. Acesta a adăugat că guvernul de la Beijing va pune „calitatea pe primul loc, siguranța ca fundament, va aplica strict standardele de construcție și cerințele de protecție a mediului ecologic și va menține progresul construcției subordonat calității și siguranței”.

Investiția e estimată la 1,2 trilioane de yuani (aproximativ 154 de miliarde de euro), pentru construcția care include 5 centrale electrice.

China a inaugurat deja un mare baraj pe cursul mijlociu al râului Yarlung Zangbo la Zangmu. Un raport al presei de stat de la începutul acestei luni a lăudat construcția barajului, afirmând că acesta „a oferit o soluție pentru aproape 26% din cererea de electricitate în Regiunea Autonomă Tibet din sud-vestul Chinei”.