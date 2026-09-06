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China ridică un mega baraj în Tibet, în ciuda riscului prăbușirii ghețarilor din zonă care au provocat inundații catastrofale în Nepal

M.L.
1 minut de citit Publicat la 00:52 06 Sep 2026 Modificat la 00:54 06 Sep 2026
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zona Tibet
Regiunea Marelui Canion Yarlung Zangbo, din Tibet, unde China vrea să construiască un mega baraj. Foto: Profimedia Images

Noile îngrijorări provocate de prăbușirea ghețarilor de la granița Nepalului cu China sunt puțin probabil să influențeze planurile Beijingului de a continua construcția unui mega-baraj pe cursul inferior al Yarlung Zangbo, sau râul Brahmaputra, cum e cunoscut în India, într-o zonă seismică activă din Tibet, aproape de granița cu India, informează The Hindu.

Supranumit de chinezi „proiectul secolului”, planul ridicării barajului a fost inclus în planul cincinal chinez pentru energie regenerabilă. Indienii sunt îngrijorați de impactul asupra mediului pe care acest baraj l-ar putea avea în aval, în special după inundațiile catastrofale recente, de la granița Nepalului cu China

Pe 23 iulie 2026, cu o lună înainte de inundațiile și alunecările de teren din 26 august, China a lansat al 15-lea Plan de Cincinal pentru energie regenerabilă, care prevedea accelerarea construcției de proiecte majore, inclusiv „proiectul hidroelectric de pe cursul inferior al Yarlung Zangbo”, așa cum este numit proiectul mega-barajului în China.

Subliniind importanța acordată planului, vicepremierul Chinei, Zhang Guoqing, a vizitat Nyingchi în Tibet, aproape de graniță, în aprilie anul acesta. „Trebuie să ne asumăm responsabilitatea principală pentru construirea proiectului și să ridicăm acest proiect emblematic al noii ere”, a spus vicepremierul chinez, Zhang Guioqing. Acesta a adăugat că guvernul de la Beijing va pune „calitatea pe primul loc, siguranța ca fundament, va aplica strict standardele de construcție și cerințele de protecție a mediului ecologic și va menține progresul construcției subordonat calității și siguranței”.

Investiția e estimată la 1,2 trilioane de yuani (aproximativ 154 de miliarde de euro), pentru construcția care include 5 centrale electrice.

China a inaugurat deja un mare baraj pe cursul mijlociu al râului Yarlung Zangbo la Zangmu. Un raport al presei de stat de la începutul acestei luni a lăudat construcția barajului, afirmând că acesta „a oferit o soluție pentru aproape 26% din cererea de electricitate în Regiunea Autonomă Tibet din sud-vestul Chinei”.

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Etichete: baraj India China Tibet nepal

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