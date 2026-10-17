Trump spune că a fost refuzat de Google în încercarea de a boteza Oceanul Pacific cu numele său. Nici cu Atlanticul n-a avut succes

Donald Trump spune că Google i-a refuzat propunerea de a boteza un ocean cu numele său. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump le-a spus susținătorilor că inițiativa de a da numele său unuia dintre oceanele Pacific sau Atlantic s-a lovit de refuzul companiei Google, care oferă serviciul online Google Maps, relatează sâmbătă Agerpres, care citează DPA.

În cadrul unui miting de campanie din statul Georgia, Trump a reamintit că le-a sugerat reprezentanților gigantului tehnologic ca fie Oceanul Atlantic, fie Oceanul Pacific, să primească numele "Oceanul Trump". Potrivit liderului de la Casa Albă, cei de la Google au răspuns cu indignare la propunerea sa: "Ne-am săturat. Ajunge. Nu mai facem asta".

Trump a dispus deja ca Golful Mexic să se numească "Golful America" printr-un ordin executiv din 2025. Ulterior, a redenumit Lacul Ontario de la frontiera cu Canada în "Lacul America", în luna august anul curent. Google Maps a adoptat ambele schimbări pentru utilizatorii din SUA.

Președintele SUA spune că a trimis la Google o hartă cu "Oceanul Trump"

Trump a afirmat că a trimis către Google o hartă cu "Oceanul Trump".

"Domnule, oceanele sunt diferite și acoperă multe țări. Nu putem să facem asta", a povestit Trump că i-ar fi spus reprezentanții companiei.

El a adăugat că doar a glumit, de data aceasta, dar a comentat că nu a fost "cea mai proastă idee" pe care a avut-o.

Nu este clar până acum dacă discuția cu Google a avut cu adevărat loc, comentează DPA.

Trump a sugerat în mod repetat că ar vrea să redenumească un ocean. De asemenea, el a avansat ideea ca Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită "Strâmtoarea Trump", într-o aparentă tentativă de a irita Iranul, cu care Statele Unite sunt în război.