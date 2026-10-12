Trump vrea să redenumească oceanele: "Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific. Să-i spunem Oceanul Trump sau Oceanul Americanilor"

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a lansat, sâmbătă, în cadrul unui miting în Tennessee, ideea de a redenumi Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific în "Oceanul Trump" sau "Oceanul Americanilor". Propunerea este cea mai recentă dintr-o serie de redenumiri inițiate de liderul de la Casa Albă, după Golful Mexic, devenit „Golful Americii”, și Lacul Ontario, rebotezat "Lacul America", scrie The New York Post

"Avem Golful, avem un lac frumos, iar acum cineva mi-a spus «îți trebuie un fluviu». Nu vreau să schimb numele fluviului Hudson", a spus Trump la mitingul din Clarksville, Tennessee. "Henry Hudson a făcut o treabă bună când a navigat în susul lui, acum mult timp."

"Deci avem nevoie de un fluviu, avem nevoie de un ocean", a continuat președintele. "Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific. Să-i spunem Oceanul Trump sau Oceanul Americanilor, ceva de genul ăsta."

"Nu, înainte să plec, cred că ar trebui să avem un ocean și ne trebuie un râu mare. Dar nu schimb numele fluviului Mississippi. Iubesc Mississippi. Am câștigat statul ăsta la diferență foarte mare."

Trump a luat deja măsuri pentru a redenumi Golful Mexic în "Golful Americii" și Lacul Ontario în "Lacul America", ultima decizie venind ca represalii în contextul tensiunilor comerciale cu Canada.

Unele dintre aceste idei au pornit ca aparente glume, însă ulterior Trump a semnat ordine executive pentru a le pune în aplicare.

Președintele a mai vehiculat ideea de a redenumi statul New Mexico în "New America" și Strâmtoarea Ormuz în "Strâmtoarea Trump". Până acum, aceste propuneri nu au fost duse la capăt.

În plus, Trump a încercat să dea numele său unor clădiri guvernamentale emblematice.

Anul trecut, administrația sa a redenumit sediul Institutului pentru Pace în "Institutul pentru Pace Donald J. Trump" Decizia a venit pe fondul campaniei publice a lui Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace.