MapQuest este nr. 1 în App Store după ce a refuzat să schimbe numele Lacului Ontario în „Lacul America”, așa cum a decretat Trump

3 minute de citit Publicat la 17:27 02 Sep 2026 Modificat la 17:27 02 Sep 2026

Trump a semnat un secret, pe 27 august 2026, prin care a schimbat numele lacului Ontario în Lacul America. Sursa foto: Getty Images

Cea mai populară aplicație gratuită de iPhone din SUA este una la care puțini s-au mai gândit, de pe vremea internetului dial-up până acum: MapQuest. Serviciul de hărți revine în forță în App Store-urile din SUA după ce a refuzat să schimbe numele lacului Ontario, în urma ordinului executiv al președintelui Donald Trump prin care acesta a fost redenumit Lake America (n.r. Lacul America).

Marți după-amiază, MapQuest era aplicația gratuită nr. 1 din App Store-ul Apple, depășind ChatGPT și ESPN Fantasy Sports. În Google Play, ocupa locul 8 în clasamentul aplicațiilor gratuite, potrivit CNN.

Serviciul digital de hărți MapQuest a fost lansat în 1996

MapQuest, un serviciu digital de hărți lansat în 1996, a anunțat săptămâna trecută, într-o postare pe rețelele sociale, că nu va respecta cererea președintelui.

Administrația Trump a încercat să redenumească lacul Ontario în contextul unui război comercial tensionat cu vecinul său nordic.

Săptămâna trecută, Trump a propus ca lacul Ontario să fie redenumit, spunând că „nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario în viitor”.

În prima sa zi de mandat din cel de-al doilea mandat prezidențial, el a semnat în mod similar un ordin executiv prin care Golful Mexic a fost redenumit „Gulf of America”.

„Am adoptat aceeași abordare pe care am avut-o și în cazul Golfului Mexic”

Doug Berger, directorul general al MapQuest, a declarat luni, într-un comunicat de presă: „Am adoptat aceeași abordare pe care am avut-o și în cazul Golfului Mexic: să facem parte din conversație și să le oferim oamenilor o aplicație care păstrează denumirile cu care sunt familiarizați.”

Compania a lansat, de asemenea, un instrument care le permite utilizatorilor să redenumească lacul după cum doresc.

Între timp, unele aplicații de navigație s-au grăbit să schimbe numele după ordinul executiv de joi. Google Maps a declarat în această săptămână că „persoanele care folosesc Maps în SUA vor vedea «Lake America», în timp ce cei din Canada vor continua să vadă «Lake Ontario»”.

Trump a contactat direct Apple în legătură cu schimbarea numelui pe Apple Maps

Apple Maps a schimbat marți numele lacului în Lake America, deși unii utilizatori au raportat în continuare că văd denumirea Lake Ontario în aplicație. Secretarul de Interne Doug Burgum a declarat luni, la Fox, că Trump a contactat direct Apple în legătură cu schimbarea numelui. CNN a contactat Apple pentru un punct de vedere.

MapQuest a anunțat marți, într-un comunicat de presă, că utilizarea aplicației sale este de aproximativ 50 de ori mai mare decât în urmă cu o săptămână.

MapQuest a revoluționat călătoriile cu mașina în anii ’90 și 2000, fiind unul dintre primele site-uri care ofereau servicii de cartografiere. Totuși, a pierdut teren odată cu apariția sistemelor GPS integrate în mașini, precum și în fața rivalilor Google Maps și Apple Maps.

Creșterea numărului de descărcări are loc într-un an important pentru revenirea internetului nostalgic: milenialii au sărbătorit apropierea unei reveniri a MySpace, iar o nouă aplicație încearcă să readucă Vine.

„MapQuest este fata aceea”, a declarat un utilizator de TikTok, lăudând compania pentru că „a avut coloană vertebrală”.

Alții nu au fost la fel de generoși.

„Șocant să văd că încă mai ești în viață... Credeam că iPhone 3 te-a eliminat acum 15 ani”, a glumit Eric Trump pe X.

„Promitem că v-am auzit”

Rămâne de văzut cât timp vor continua utilizatorii să folosească MapQuest în locul Google Maps, care a integrat linkuri către site-uri și recenzii. MapQuest pare să țină cont de feedbackul utilizatorilor pentru îmbunătățiri, publicând marți pe X mesajul: „Promitem că v-am auzit! Vă rugăm, lăsați-ne să ne facem treaba.”

Promise we heard ya! Please let us cook. — MapQuest (@MapQuest) September 1, 2026

MapQuest și contul său de pe rețelele sociale par, de asemenea, să mizeze pe nostalgie și umor pentru a atrage publicul.

De exemplu, la prima descărcare a aplicației, utilizatorii sunt îndrumați să aleagă un avatar, printre opțiuni numărându-se un unicorn sau un vrăjitor care ține în mână o minge de foc.

„Lasă-mă să descarc aplicația”, a comentat un utilizator pe contul de TikTok al MapQuest. „MapQuest, îmi pare rău, fată... Nu știam de ce ești în stare... Cum am putut să te desconsider vreodată?”