Americanii resping masiv redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”, așa cum vrea Trump. Ce arată ultimele sondaje

Sondajul arată că americanii se opun ordinului executiv al președintelui de a redenumi Lacul Ontario „Lacul America”. Foto: Getty Images

Donald Trump se confruntă cu o reacție tot mai nefavorabilă din partea americanilor în disputa comercială cu Canada, iar tentativa de a redenumi Lacul Ontario în „Lacul America” este respinsă de o majoritate covârșitoare. Un nou sondaj Reuters-Ipsos arată că americanii se opun atât schimbării numelui lacului, cât și noilor tarife impuse Canadei, inclusiv o parte importantă dintre alegătorii republicani, potrivit CNN.

Sondajul arată că americanii se opun ordinului executiv al președintelui de a redenumi Lacul Ontario „Lacul America”, în proporție de 63% la 14%, în timp ce restul sunt indeciși.

Această diferență de peste 4 la 1 este și mai mare decât în cazul deciziei lui Trump de a redenumi Golful Mexic „Golful Americii”, anul trecut. La acea vreme, sondajele arătau că peste 7 din 10 americani se opuneau măsurii. Însă, în medie, sprijinul era aproximativ de două ori mai mare.

Noul sondaj arată, de asemenea, că oponenții fermi ai măsurii (52%) îi depășesc de aproximativ 7 la 1 pe susținătorii fermi (7%).

Și chiar republicanii se opun redenumirii Lacului Ontario, cu 43% la 33%. Decizia lui Trump de a redenumi lacul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari provocate de disputa sa comercială cu Canada (deși Lacul Ontario a primit acest nume cu mult înainte ca provincia canadiană să poarte aceeași denumire).

Americanii se opun tarifelor impuse de Trump

Noul sondaj arată că americanii se opun noilor tarife impuse de Trump asupra importurilor din Canada cu aproape 3 la 1, respectiv 57% la 20%.

Tarifele lui Trump au fost de mult timp nepopulare în sondajele de opinie, în special în condițiile în care inflația și piața muncii au stagnat în ultimele 18 luni. Însă acesta este unul dintre cele mai nefavorabile rezultate înregistrate până acum.

Un sondaj Reuters din decembrie arăta că americanii se opuneau în ansamblu tarifelor lui Trump, cu 53% la 23%. Iar atunci când Trump a anunțat inițial tarife asupra produselor canadiene, la începutul lui 2025, americanii s-au opus acestora în proporție de 59% la 36%.

Doar 9% susțin ferm noile tarife, în timp ce 43% se opun ferm acestora. Iar republicanii sunt doar într-o oarecare măsură favorabili măsurii, cu 44% la 33%.

Și acestea nu sunt singurele concluzii. În pofida faptului că Trump acuză Canada pentru escaladarea conflictului, semnificativ mai mulți americani spun că Statele Unite sunt mai responsabile pentru dispută (46%) decât cei care consideră că responsabilitatea aparține Canadei (12%).

De zece ori mai mulți americani se așteaptă ca tarifele să le afecteze în principal situația financiară personală (40%) decât cei care cred că le-o vor îmbunătăți (4%).

Americanii spun, în proporție de 68% la 25%, că preferă ca SUA să nu adopte o poziție dură în negocieri, „chiar dacă asta înseamnă că nu obține cea mai mare parte din ceea ce își dorește”.

Cu alte cuvinte, există foarte puțină disponibilitate pentru un conflict cu Canada. Aproape jumătate dintre republicani susțin o abordare mai flexibilă și conciliantă.

Unii republicani și-au exprimat îngrijorarea că tarifele impuse Canadei ar putea afecta în mod disproporționat eforturile lor de a păstra controlul asupra Senatului, având în vedere că multe dintre cele mai disputate curse electorale au loc în state care se învecinează cu Canada: Alaska, Maine, Michigan și Ohio.

Însă conflictul cu Canada l-ar putea afecta pe Trump și într-un sens mai larg, consolidând percepția că este preocupat de lucruri care nu țin de reducerea prețurilor și că ar putea continua să ia măsuri care duc la creșterea acestora (precum războiul cu Iranul).

Acesta ar putea fi motivul pentru care aceste tarife și tentativa sa de a schimba denumirea lacului par chiar mai nepopulare decât demersurile similare anterioare.