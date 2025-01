Google Maps schimbă numele „Golfului Mexic” în „Golful Americii”

Google Maps va schimba numele de „Golful Mexic” în „Golful Americii”, însă doar pentru utilizatorii din Statele Unite, a anunțat compania.

Schimbarea va fi vizibilă în SUA, odată ce numele va fi actualizat oficial în Sistemul american de denumiri geografice.

Pentru utilizatorii din Mexic, denumirea va rămâne tot „Golful Mexic”.

În afara celor două ţări, utilizatorii vor vedea ambele denumiri.

For geographic features in the U.S., this is when Geographic Names Information System (GNIS) is updated. https://t.co/3NYvU7Bxjq

Google Maps, care este deţinută de Alphabet, va face o schimbare similară şi cu Muntele McKinley.

