Jeff Bezos și Ivanka Trump au vile pe "Insula miliardarilor", dar n-au canalizare. Orașul vecin cere o sumă uriașă să-i lege la rețea

O insulă artificială din nordul orașului Miami, cunoscută ca „buncărul miliardarilor” a devenit cel mai exclusivist loc din SUA pentru miliardarii dispuși să plătească orice preț pentru intimitate, securitate și lux. Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a cumpărat trei proprietăți pe aceeași linie de coastă unde locuiesc legenda fotbalului american Tom Brady și fiica președintelui Trump, Ivanka Trump, împreună cu soțul ei, Jared Kushner. Însă un aspect banal al vieții moderne rămâne, surprinzător, nerezolvat. Într-un loc unde multe vile au peste zece băi, nimeni nu a găsit încă o soluție eficientă pentru gestionarea deșeurilor, scrie The New York Times.

Într-o comunitate formată din doar câteva zeci de reședințe - ultima vândută ca teren gol pentru 110 milioane de dolari - Indian Creek Village a devenit cel mai exclusivist loc din SUA pentru miliardarii lumii. Un pod cu barieră blochează accesul publicului, iar poliția locală monitorizează orice mișcare cu camere și radare.

Sistemele septice de pe malurile golfului Biscayne sunt de decenii o sursă de poluare. În Indian Creek, liderii comunității au elaborat un plan pentru a renunța la fosele septice și a evacua apele uzate prin rețeaua de canalizare a orașului vecin, Surfside. Spre surprinderea lor, Surfside a cerut 10 milioane de dolari pentru această „favoare”.

Autoritățile din Surfside susțin că suma ar acoperi costurile istorice ale rețelei de canalizare pe care orașul a construit-o și a întreținut-o. Liderii din Indian Creek au numit cerința „șantaj” și s-au adresat autorităților de stat din Tallahassee, căutând o soluție legislativă mult mai ieftină.

În conflictul dintre miliardarii de pe insulă și milionarii de pe continent, Indian Creek este pe punctul de a câștiga. Ascunsă într-un proiect de lege privind transporturile, aprobat de legislativul statului Florida, se află o măsură care interzice municipalităților să blocheze sau să taxeze instalarea anumitor linii de canalizare - precum cea dorită de Indian Creek.

Legea, care ar forța orașul Surfside să accepte canalizarea vecinilor de pe insulă, urmează să ajungă la guvernatorul republican Ron DeSantis. Biroul guvernatorului nu a comentat, dar liderii din Indian Creek se așteaptă ca acesta să semneze legea.

Primarul din Surfside, Charles Burkett - cel care a propus taxa de 10 milioane de dolari - a adoptat un ton diplomatic, descriind inițiativa legislativă ca fiind „creativă”. Totuși, situația îl plasează într-o poziție politică delicată, între interesele financiare ale orașului său și dorințele unora dintre cei mai influenți oameni din stat - mulți dintre ei cunoștințe personale.

„Vrem să fim vecini buni,” a spus Burkett.

Într-o lume în care miliardarii exercită tot mai multă influență politică, conflictul privind canalizarea din Indian Creek arată până unde se extinde puterea acestora - nu doar în Congres sau la Casa Albă, ci și în probleme fundamentale de guvernanță locală. Consiliul local din Indian Creek este compus în mare parte din aliați politici ai Partidului Republican.

Unul dintre aceștia este Jared Kushner, numit discret în consiliu anul trecut. În cariera sa politică anterioară, Kushner a jucat un rol important în administrația Trump, implicându-se în negocierile de pace din Orientul Mijlociu și în combaterea crizei opioidelor. Acum, el discută despre contracte municipale, acorduri de sprijin intercomunal și modalități de eliminare a armelor vechi ale poliției locale.

Poluarea cu deșeuri provenite din fose septice

Apele turcoaz și plajele din zona Miami ascund o realitate mai puțin idilică. Testele frecvente indică niveluri ridicate de contaminare fecală, autoritățile avertizând deseori turiștii să nu intre în apă. Au fost raportate și mortalități piscicole, iar poluarea cu deșeuri provenite din fose septice este indicată drept cauză majoră de zeci de ani.

Guvernele locale se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru extinderea rețelelor de canalizare, iar Indian Creek Village - construită pe un fost teren mlăștinos - apare frecvent în rapoartele de risc.

O analiză din 2018 a autorităților din comitat a arătat că din cele 30 de sisteme septice de pe insulă, 22 erau vulnerabile la defecțiuni, iar toate prezentau risc crescut în contextul creșterii nivelului mării.

Avocatul localității, Stephen J. Helfman, a recunoscut într-un interviu că satul era conștient că își deversează apele uzate în golf: „Trebuie să scăpăm de fosele septice.”

Comunitatea a construit deja o rețea de colectare a apelor uzate sub singurul drum care înconjoară insula, însă casele nu sunt încă conectate la aceste conducte. Conversia este estimată la circa 8 milioane de dolari.

Problema majoră rămâne: nu există o destinație pentru deșeuri.

Conflictul escaladează

La începutul lunii iunie, liderii Indian Creek s-au reunit într-o sală a consiliului, într-o atmosferă tipică ședințelor de consiliu din orașele mici. S-au ridicat pentru jurământul de credință, în fața drapelului american. Angajații tehnici configurau conexiunea Zoom.

„Jared, ne vezi?”, a întrebat cineva, în timp ce începea ședința. Participarea lui Kushner, din fața unui ecran, în tricou închis la culoare, a fost confirmată.

Cu doar 84 de locuitori, ședințele consiliului local sunt rare, iar vizitatorii și mai rari. La ultima întâlnire, singurii prezenți în sală au fost directorul clubului de golf exclusivist de pe insulă și doi jurnaliști de la The New York Times.

Deși mare parte din discuție a vizat probleme precum despăgubirile pentru un contractor sau deteriorarea podului unic de acces, șeful poliției a cerut și o nouă regulă: vizitatorii să prezinte documente oficiale. Când s-a ajuns la problema canalizării, consilierii și-au exprimat optimismul că noua lege va permite insulei să foreze sub străzile Surfside, indiferent de opoziția acestuia.

„Au făcut tot ce au putut să ne oprească,” a spus Helfman.

„Dar am depășit asta,” a adăugat primarul Bernard Klepach, CEO al companiei duty-free aeriene 3Sixty. „Mai rămâne doar să punem punctul pe ‘i’.”

„E puțin mai complicat,” a replicat avocatul.

Emailuri obținute prin cerere publică arată că disputa continuă. Ca alternativă la conectarea directă la rețeaua Surfside, Indian Creek a propus construirea unei linii proprii, care să treacă pe sub Surfside și să se conecteze la rețeaua Bay Harbor Islands.

Surfside a refuzat, invocând temerea că străzile vor fi distruse. Indian Creek a propus forarea subterană. Răspunsul a fost tot negativ - Surfside a sugerat ca insula să-și ducă conducta direct pe sub golful Biscayne.

De acasă, privind insula de pe fereastră, Burkett a explicat că orașul său încă plătește o datorie de 30 de milioane de dolari pentru modernizarea sistemului de canalizare. Potrivit acestuia, primarul Klepach a fost categoric în refuzul de a plăti cei 10 milioane ceruți.

„A fost foarte ferm,” a spus Burkett.

Edilul a aflat de demersul legislativ al insulei doar după un telefon primit din biroul guvernatorului. Asistentul părea a fi de partea Indian Creek.

„Mi-a spus: ‘Vom face o lege și vom rezolva problema’”, a povestit Burkett.

„Șantaj” și influență politică

Într-un interviu, primarul Klepach a catalogat cererea celor 10 milioane de dolari din partea Surfside drept un „șantaj”. Consilierul Irwin Tauber a folosit cuvântul „extorcare”, iar avocatul Helfman a vorbit de „răscumpărare”. Potrivit acestuia, administrațiile vecine obișnuiesc să colaboreze pentru utilități publice.

„Nu vom fi șantajați,” a spus el. „Suntem tot o autoritate locală. Și ei sunt o comunitate bogată.”

Helfman a subliniat că Surfside își trimite canalizarea în Miami Beach, de unde este transportată la o stație de epurare a comitatului. Comunitățile plătesc taxe modeste pentru acces, iar facturile lunare acoperă cheltuielile. Indian Creek se angajează să achite aceste taxe standard, indiferent de traseul final al conductei.

El a mai spus că Departamentul de Transport din Florida a acceptat rapid să introducă amendamentul favorabil Indian Creek într-o lege mult mai amplă, care includea și măsuri legate de porturi și reglementări aeroportuare. Departamentul nu a răspuns solicitării New York Times.

Documentele arată că Indian Creek a cheltuit sub 10.000 de dolari pentru a angaja un lobbyist care să sprijine demersul.

Insula are însă și alte atuuri: Jared Kushner, consilierul prezidențial și ginerele lui Donald Trump, are legături vechi cu Partidul Republican. Un alt membru al consiliului este Irma Braman, soția miliardarului Norman Braman, donator important pentru cauze republicane. Primarul Klepach a făcut, de asemenea, o donație consistentă către Partidul Republican din Florida în acest an.

Dacă guvernatorul DeSantis va semna legea, oficialii din Indian Creek cred că vor putea conecta conducta la rețeaua din Bay Harbor Islands, care la rândul ei se varsă în Miami Beach - deși nu este exclus ca și Bay Harbor să ceară un tarif propriu.

Pentru moment, liderii insulei anticipează sfârșitul foselelor septice.

„Este, în cele din urmă, ceea ce trebuie făcut,” a spus Klepach. „Lăsând la o parte dacă suntem privilegiați sau nu, este un lucru bun pentru golful Biscayne și pentru binele statului nostru.”