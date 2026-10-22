Luca Niculescu a convocat o ședință de urgență la Guvern după atacurile din școli: „Toleranță zero față de violență”

1 minut de citit Publicat la 21:25 22 Oct 2026 Modificat la 21:25 22 Oct 2026

Ședința este programată să aibă loc de la ora 9:00. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu va avea vineri, la Palatul Victoria, o ședință de lucru pe tema siguranței în școli, notează Agerpres.

Ședința este programată să aibă loc de la ora 9:00.

În această săptămână s-au înregistrat două incidente grave în școli din Bistrița și Pitești.

Joi, un elev din clasa a IX-a a pătruns în incinta Colegiului Tehnic 'Armand Călinescu' din Pitești cu o macetă și din răzbunare a rănit doi colegi.

Incidentul vine după ce, luni, un elev de 13 ani de la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un băiat de 12 ani. Acesta a purtat pe cap, în timpul atacului, o cagulă și o cască.

Școala din România trebuie să redevină un spațiu al siguranței și al respectului, a declarat miercuri premierul Luca Niculescu.

„Siguranța elevilor și a profesorilor este linia roșie de la care nu ne abatem.

Avem în vedere un plan concret de acțiune, realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice: prezență activă și preventivă în zonele școlare, toleranță zero față de violență și de portul de arme albe și sprijin psihologic real în fiecare școală unde este nevoie”, a subliniat premierul, la ceremonia de preluare a mandatului de către noul ministru al Educației, Sorin Costreie, și de către ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ionescu.