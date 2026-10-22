Primele măsuri anunțate după atacurile cu cuțit în școli. Ministrul Costreie cere 1.000 de paznici. „Mâine voi vorbi cu premierul”

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Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, a anunțat primele măsuri pe care vrea să le ia după cele două atacuri violente care au avut loc în doar trei zile în școli din România, la Bistrița și la Pitești. Prima dintre ele, pe care spune că o va cere chiar de vineri, este suplimentarea numărului de paznici din unitățile de învățământ, cu aproximativ 1.000 de posturi la nivel național.

„Suntem într-o cultură a violenței pe care trebuie să o combatem cu tot ce se poate”, a declarat Costreie în direct la emisiunea EuroEducația, de la Euronews România.

Două atacuri în trei zile

Declarațiile ministrului vin la doar câteva ore după incidentul de joi dimineață de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un elev de 15 ani a venit la școală cu o macetă și și-a atacat mai mulți colegi în baia băieților.

Unul dintre elevii atacați, tot în vârstă de 15 ani, a fost rănit la antebraț și a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce la fața locului a intervenit un echipaj SMURD.

Potrivit unui martor, agresorul ar fi fost la rândul lui victima bullying-ului, iar conflictul ar fi izbucnit după ce ceilalți copii l-ar fi șicanat. Adolescentul se află în custodia polițiștilor, iar IPJ Argeș a anunțat că s-au deschis cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a petrecut atacul.

Întrebat despre cazul de la Pitești, ministrul a subliniat gravitatea obiectului folosit de elev: „E o semi-macetă. Era un obiect care putea chiar să producă moartea celuilalt”.

Incidentul a avut loc la doar trei zile după atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde luni dimineață un elev de clasa a șaptea, în vârstă de 13 ani, și-a înjunghiat profesoara de matematică, dar și pe un coleg care a sărit să o apere. Băiatul, transferat de curând la acea școală, și-ar fi premeditat fapta și s-a filmat în baia școlii, anunțând atacul pe rețelele sociale chiar înainte să-l comită. Procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat.

Pedepse duble pentru agresarea profesorilor, ca în cazul medicilor

Una dintre principalele propuneri ale lui Sorin Costreie vizează legislația penală. Ministrul vrea ca violența împotriva cadrelor didactice să fie tratată la fel de sever ca agresiunile asupra personalului medical, pentru care legea prevede deja o circumstanță agravantă.

„Să schimbăm și legea penală, urmând exemplul personalului medical, adică mai nou dacă ai acte de violență împotriva unui personal medical, doctor, asistent, care îți exercită funcția, este context agravant și pedeapsa este dublă. Același lucru vrem să-l facem și pentru profesori. Profesorul nu este cu nimic mai prejos decât doctorul. E doctorul sufletul nostru și trebuie să-l protejăm”, spune acesta.

Ministrul a recunoscut că transformarea școlilor în spații sigure nu se poate face rapid, mai ales în condițiile în care, spune el, unitățile de învățământ au fost multă vreme abandonate de autorități.

„Ce vreau eu: să avem școli sigure. Sigur nu se poate peste noapte, mai ales că școlile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbeliște. Profesorii și elevii trebuie să se simtă protejați. Nu poți să faci educație, să înveți ceva, să ai bucuria cunoașterii în astfel de contexte în care îți e frică că cineva bagă un cuțit în tine”, mai explică acesta.

1.000 de paznici în „locuri cheie” și mai mulți consilieri psihologici

Costreie a precizat că va merge cu cererea privind suplimentarea paznicilor la premierul Luca Niculescu, deși nu a apucat încă să discute subiectul cu acesta. Ministrul consideră că violența din școli nu poate fi tratată ca o problemă izolată a fiecărei unități de învățământ, ci ca una a întregii societăți.

„Violența nu să o rezolvăm abordând-o local. Nu e o problemă doar a școlii. Este o problemă a noastră, a societății, a comunității. Măsuri concrete: Chiar mâine vrem să cerem suplimentarea numărului de paznici. Cererea noastră - nu am apucat să vorbesc cu domnul prim-ministru - ar fi vorba de 1.000 de posturi. La nivelul țării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri cheie” – Sorin Costreie, ministrul Educației.

A doua direcție de acțiune ține de prevenție și de sprijinul psihologic oferit elevilor, un subiect despre care, recunoaște ministrul, se discută de ani buni fără rezultate concrete.

„A doua ar fi consilierea psihologică. Trebuie să mărim - vorbim de mulți ani. Avem nevoie de acești consilieri pentru că ei sunt acei colegi ai noștri care îi văd și îi simt mai bine pe copii. Copiii nu se văd văzuți și simțiți. Atunci asta naște frustrare. Profesorii de sprijin. A vorbit colegul meu de aceste controale. Nu sunt pe partea punitivă, dar trebuie să întărim complementar și pe aceasta”, adaugă el.

Controlul ghiozdanelor și detectoare de metale, luate în calcul

Cu o seară înainte, miercuri, Sorin Costreie anunțase deja că ministerul analizează reguli mai stricte de acces în școli, inclusiv verificarea rucsacurilor elevilor la intrare și instalarea unor detectoare de metale.

Ministrul a explicat atunci că astfel de controale ar trebui analizate de la caz la caz și că ar putea presupune ca elevii să ajungă mai devreme la școală, înainte de prima oră.

Totodată, el a insistat că, dincolo de măsurile de securitate, adevărata soluție ține de prevenție și de schimbarea modului în care este gândită educația, astfel încât să nu se mai ajungă la asemenea situații.