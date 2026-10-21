Ministrul Educației anunță măsuri dure în școli, după atacul cu cuțitul din Bistrița: „Ne gândim la controlul rucsacului copilului”

Sorin Costreie propune instalarea unor detectoare de metale în școli, după atacul elevului din Bistrița. Sursă foto: Hepta

Sorin Costreie, noul ministru al Educației, a anunțat, miercuri seara, primele măsuri de la preluarea mandatului. Acesta spune că vrea reguli mai dure în școli, după atacul cu cuțitul din Bistrița. „Ne gândim chiar la controlul rucsacului copilului când intră în școală”, a precizat Costreie, la Digi24.

El a mai precizat că, în opinia sa, schimbările din educație trebuie însoțite și de măsuri de prevenție.

„Ce cred că trebuie cu adevărat făcut este să se meargă pe partea de prevenție. Ca să nu se mai ajungă aici, noi trebuie să schimbăm modul și ținta finală a educației”, a declarat acesta.

Potrivit acestuia, printre măsurile care ar trebui introduse se numără verificarea ghiozdanelor elevilor la intrarea în școală și instalarea unor detectoare de metale.

„Ne gândim chiar la controlul rucsacului copilului când intră în școală. Trebuie văzut și analizat de la caz la caz, ori îi controlezi, trebuie să îi aduci mai repede înainte de prima oră la școală. Ne gândim și la detectoare de metale”, a afirmat Sorin Costreie.

Declarațiile acestuia au loc după ce luni dimineață, un elev de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa și-a înjunghiat profesoara cu un cuțit și pe un coleg care a sărit să o apere pe femeie.

Atacatorul fusese transferat de curând la această școală. Nu se știe încă ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem.

Agresorul și-ar fi premeditat fapta și chiar luni dimineață, înainte de atac, s-a filmat în baia școlii și a anunțat atacul șocant pe rețelele sociale.

Procurorii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor calificat și urmează să decidă dacă acum elevul va fi reținut.

Elevul atacator a fost luat în custodia autorităților după atac.