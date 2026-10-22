Violențele din școli au fost discutate în CSAT. Ce a cerut Nicușor Dan în prima ședință cu noii miniștri

sursa foto: Administrația Prezidențială

Atacurile violente din ultimele zile care au avut loc în școlile din Bistrița și Pitești au ajuns joi și în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, unde președintele Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente și a cerut intervenții timpurii și măsuri concrete, astfel încât asemenea situații să nu se mai repete.

Tema a fost adusă în discuție la finalul reuniunii de la Palatul Cotroceni.

Luni, un elev de 13 ani de la o școală din Bistrița și-a înjunghiat profesoara de matematică și pe un coleg care a încercat să o apere, iar joi dimineață un adolescent de 15 ani și-a atacat doi colegi la un liceu din Pitești, rănindu-l pe unul dintre ei la antebraț.

„Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”

Cu câteva ore înainte de ședința CSAT, șeful statului transmisese și un mesaj public, în care atrăgea atenția că legile împotriva bullying-ului, oricât de necesare ar fi, nu au niciun efect dacă rămân doar pe hârtie, și le cerea adulților să fie atenți la primele semne de agresivitate dintre copii.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm. În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre felul în care mediul online a schimbat natura violenței dintre copii, care nu se mai oprește la poarta școlii, ci îi urmărește pe elevi și acasă, pe telefon sau pe calculator.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”.

Marea Neagră, principala temă a ședinței

Cea mai mare parte a reuniunii CSAT a fost însă dedicată situației de la Marea Neagră, unde incidentele s-au înmulțit îngrijorător în ultima perioadă. Nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României sau în imediata lor apropiere, iar spațiul aerian al țării a fost încălcat în mai multe rânduri.

Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, aceste incidente, considerate de o gravitate deosebită, sunt consecințe directe ale faptului că agresiunea Rusiei s-a extins dincolo de granițele Ucrainei, iar amenințările la adresa libertății de navigației și a infrastructurii critice din regiune au crescut semnificativ.

Pentru România, criza are urmări imediate. Membrii Consiliului au subliniat că situația actuală impune măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, pentru ca porturile românești să rămână accesibile și pentru siguranța obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă, adică zona din largul mării în care România are dreptul exclusiv de a exploata resursele, inclusiv gazele naturale.

Ce măsuri pregătesc autoritățile

Membrii CSAT au analizat măsurile luate până acum și au discutat ce trebuie făcut pentru ca România să poată supraveghea mai bine apele teritoriale, să prevină incidentele și să reacționeze mai rapid atunci când acestea se produc.

Prioritățile stabilite vizează dezvoltarea rapidă a capacităților de supraveghere maritimă, de neutralizare a minelor marine și de intervenție împotriva dronelor care pătrund fără autorizare în spațiul aerian și maritim al României.

Pentru ca reacția autorităților să fie mai bine coordonată, vor fi organizate constant exerciții la care vor participa mai multe instituții, iar planurile de intervenție vor fi actualizate permanent, astfel încât să poată fi gestionate inclusiv incidentele complexe, care afectează în același timp navigația, obiectivele economice și mediul marin.

Coordonare cu NATO și cu aliații de la Marea Neagră

Consiliul a discutat și despre întărirea cooperării cu NATO, inclusiv pentru consolidarea capacității de descurajare și apărare pe Flancul Estic, pe baza concluziilor reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, principalul for de decizie al Alianței, care a avut loc pe 20 octombrie la cererea României.

Pe agendă s-a aflat și cooperarea cu celelalte state aliate de la Marea Neagră, în special punerea în funcțiune a Hub-ului de securitate la Marea Neagră, un proiect prevăzut în strategia Uniunii Europene pentru regiune, pe care România vrea să-l vadă implementat cât mai repede. Membrii CSAT au vorbit, de asemenea, despre folosirea cât mai eficientă a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în acest an și la protejarea infrastructurii critice.

În concluzie, Consiliul a subliniat că securitatea Mării Negre este esențială atât pentru România, cât și pentru întreaga zonă euroatlantică, și că țara noastră va continua să acționeze împreună cu aliații și partenerii săi pentru a-și proteja interesele și pentru a preveni o escaladare.