Reacția lui Nicușor Dan după atacurile cu cuțit din școli: „Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”

Președintele a atras atenția și asupra faptului că violența și hărțuirea îi pot afecta pe copii atât în viața reală, cât și în mediul online. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a reacționat după cele două incidente grave petrecute în școli în mai puțin de o săptămână, afirmând că legile împotriva bullyingului nu sunt suficiente dacă nu sunt aplicate. Șeful statului a subliniat importanța intervenției timpurii, a colaborării dintre profesori, părinți și elevi, precum și a protejării copiilor de violență atât în școli, cât și în mediul online.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm. În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a transmis Nicușor Dan.

Avertismentul transmis de Nicușor Dan

Președintele a atras atenția și asupra faptului că violența și hărțuirea îi pot afecta pe copii atât în viața reală, cât și în mediul online.

„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere.

Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară.

Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că protejarea copiilor presupune școli mai sigure, profesori pregătiți să intervină, acces la consiliere psihologică și măsuri pentru siguranța minorilor în mediul online. El a pledat, totodată, pentru identificarea unor soluții prin dialog între autorități, specialiști, profesori, părinți și elevi.

„Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Siguranța copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe și e nevoie de soluții care să reiasă din dialogul autorităților, specialiștilor, profesorilor, părinților și elevilor.

Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”.

Atacuri în școlile din România

Declarațiile președintelui vin după două incidente violente petrecute în școli în decurs de trei zile. Joi dimineață, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, un elev de 15 ani a atacat mai mulți colegi cu o macetă, rănind unul dintre ei la antebraț. Luni, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, un elev de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de matematică și un coleg care a intervenit pentru a o apăra.

Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, a anunțat primele măsuri pe care vrea să le ia după cele două atacuri violente care au avut loc în doar trei zile în școli din România, la Bistrița și la Pitești. Prima dintre ele, pe care spune că o va cere chiar de vineri, este suplimentarea numărului de paznici din unitățile de învățământ, cu aproximativ 1.000 de posturi la nivel național.