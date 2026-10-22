O specie de pește dispărută de un secol este readusă în natură de trei triburi. Ce s-a întâmplat după eliberarea a 8.000 de puieți

Lipanii arctici nu au mai fost văzuți în apele statului Michigan de aproape un secol. FOTO: Profimedia Images

Un pește care a dispărut din apele statului Michigan în urmă cu un secol ar putea reveni în habitatul său natural datorită eforturilor a trei triburi indigene. Aproximativ 8.000 de puieți au fost eliberați în râu, însă primele încercări de reintroducere a speciei nu par să fi dat, deocamdată, rezultatele sperate, potrivit Interlochen Public Radio.

Sute de exemplare de lipan arctic, crescute într-o instalație specială amenajată pe malul unui pârâu de tribul Grand Traverse Band of Ottawa and Chippewa Indians, au fost numărate și măsurate de biologul Sean Leask înainte de a fi eliberate în râul Boardman-Ottaway.

„Unele dintre aceste exemplare ar putea fi suficient de mari pentru a fi pescuite până la sfârșitul anului viitor”, a spus Leask. „Nu știu cum vor crește în sălbăticie.”

De ce a dispărut specia de pește

Motivul este că lipanii arctici nu au mai fost văzuți în apele statului Michigan de aproape un secol, după ce activitățile industriale le-au decimat populația. Acum, triburile indigene din nordul statului Michigan și autoritățile statului încearcă să schimbe această situație.

La un an de la începerea creșterii și eliberării lipanilor în cursurile de apă din regiune, biologii triburilor încearcă să afle dacă peștii supraviețuiesc și cum își pot adapta eforturile la fenomenele meteorologice extreme. Niciun lipan eliberat nu a fost observat în sălbăticie. Inundațiile și numărul redus de pești cu care a început programul îngreunează activitățile de monitorizare.

Cu toate acestea, triburile rămân optimiste și cred că eforturile de refacere a populației vor da rezultate mai bune pe măsură ce vor colecta mai multe date în anii următori. Biologii estimează că vor mai trece aproximativ șase până la opt ani înainte de a putea stabili dacă reintroducerea a avut succes.

„Este un experiment”, a spus Dan Mays, biolog specializat în politica privind pescuitul în apele interioare, din cadrul tribului Grand Traverse Band. „Facem tot ce ne stă în putință.”

În timpul verii și la începutul toamnei, tribul Grand Traverse Band a crescut și a eliberat aproximativ 8.000 de exemplare tinere de lipan arctic în râul Boardman-Ottaway.

Tribul este unul dintre cele trei triburi din nordul statului Michigan care au primit icre de lipan de la o crescătorie piscicolă a statului, în 2025. Acest moment a fost rezultatul mai multor ani de planificare și al unor finanțări cumulate de milioane de dolari, provenite din surse statale, federale și private. Icrele provin de la una dintre ultimele populații de lipan arctic rămase în America de Nord, care trăiește în râul Chena din Alaska.

Mays este deja mai optimist în privința numărului și dimensiunii peștilor față de anul trecut, când o pană de curent la instalația de creștere a tribului a provocat moartea majorității exemplarelor.

„Per total, avem de patru ori mai mulți lipani”, a spus el. „De asemenea, anul acesta eliberăm o proporție mai mare de exemplare mai mari. Cu cât sunt mai mari, cu atât au șanse mai mari să supraviețuiască.”

Creșterea lipanilor reprezintă o provocare

Urmărirea peștilor pentru a afla dacă au supraviețuit este o altă provocare. Niciunul dintre cele trei triburi din nordul statului Michigan nu a reușit încă să captureze din nou vreun exemplar de lipan.

„E ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân, doar că acel car cu fân are dimensiunea unui râu”, a spus Alex Ontkos, biolog specializat în pescuitul în apele interioare din cadrul tribului Little River Band of Ottawa Indians.

La începutul acestui an, tribul respectiv a introdus 391.000 de icre de lipan în incubatoare amplasate direct în albia râului. Nu toate icrele au eclozat, iar rata de viabilitate este estimată la aproximativ 50–60%, a spus Ontkos.

Spre deosebire de metoda folosită de tribul Grand Traverse Band, larvele au eclozat direct în incubatoarele amplasate pe râul Manistee, în apropiere de Kalkaska. Acolo, s-au dezvoltat în alevini foarte mici, după care au părăsit incubatoarele.

Deși biologii au observat zeci de mii de alevini ieșind din incubatoare, până acum nu au văzut și nici nu au recapturat vreun lipan. Echipa tribului Little River Band va continua să caute peștii în această toamnă.

„Nu cred că asta se întâmplă pentru că nu s-ar afla acolo”, a spus Ontkos. „Este pur și simplu o chestiune de a fi în locul potrivit la momentul potrivit.”

Pentru un alt trib din nordul statului Michigan, găsirea locului și momentului potrivit s-a dovedit și mai dificilă.

Kris Dey, responsabilul crescătoriei piscicole a tribului Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians, a declarat că doi ani de furtuni de gheață și inundații extreme în regiune au făcut dificilă evaluarea rezultatelor și stabilirea metodelor care funcționează.

Provocări uriașe pentru repopularea lacurilor

Este greu de înțeles cum supraviețuiesc și cresc peștii, deoarece unele porțiuni ale bazinului hidrografic sunt încă inundate sau blocate de resturile aduse de furtuni.

„În toate locurile pe care le-am cercetat ani la rând, pe care le-am pregătit și amenajat”, a spus el, „ne-a fost foarte greu să ajungem pe râu și să evaluăm unde se află peștii și cum se descurcă”.

Și acest trib a crescut icre la începutul anului și a eliberat alevinii în râul Maple, în apropiere de Petoskey.

Privind spre viitor, Dey este preocupat de felul în care schimbările climatice ar putea afecta eforturile de refacere a populației de lipan, dincolo de agravarea fenomenelor meteorologice extreme. Această specie de pește arctic prosperă în ape reci, însă, potrivit lui Dey, este probabil ca apele din Michigan să devină tot mai calde în viitor.

„Este foarte, foarte dificil să planifici pentru un viitor mai cald”, a spus Dey.

Există însă modalități de adaptare a programelor de reintroducere a lipanului. Dey dorește să modernizeze sistemul actual de incubare a icrelor, astfel încât peștii să poată crește mai mult înainte de a fi eliberați.

„Schimbările climatice și fenomenele meteorologice extreme cu care ne confruntăm s-ar putea să ne oblige să procedăm diferit”, a spus el.

Deși niciunul dintre triburile participante la proiect nu a recapturat până acum vreun lipan, au existat indicii privind prezența unor exemplare eliberate anul trecut de echipa tribului Grand Traverse Band.

Sistemele de monitorizare instalate de-a lungul râului Boardman-Ottaway au detectat unele semnale provenite de la peștii care au fost marcați înainte de eliberare, anul trecut.

Leask, din cadrul tribului Grand Traverse Band, a spus că semnalele ar fi putut proveni de la un păstrăv brun sau de la o vidră care înghițise un lipan. Cu toate acestea, el vrea să rămână optimist.

„Sper că semnalele au provenit de la un pește viu, care avea un emițător”, a spus Leask. „Nu au fost multe, dar au fost suficiente cât să-ți dea puțină speranță.”

Tribul intenționează să realizeze anul viitor studii privind prădătorii, pentru a afla ce animale se hrănesc cu lipanii.