Un submarin german care a dispărut în Al Doilea Război Mondial a fost găsit acum, după 82 de ani

2 minute de citit Publicat la 13:24 21 Oct 2026 Modificat la 13:36 21 Oct 2026

Submarinul german a dispărut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial FOTO: Gasperados

Un submarin german care a dispărut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce a fost avariat de Marina Regală Britanică, a fost descoperit după 82 de ani.

Echipa de scafandri Gasperados, din Plymouth, a identificat submarinul U-672 la aproximativ 32 km de coasta localității Salcombe, din comitatul Devon. Epava fusese descoperită în luna august de o echipă de scufundări la mare adâncime din Portland, la aproximativ 70 m sub apă, potrivit BBC.

Nava a fost atacată de HMS Balfour în iulie 1944, însă a fost scufundată în mod deliberat de cei 52 de membri ai echipajului, toți supraviețuind. Jurnalul de bord al Marinei, care consemna scufundarea, conținea coordonate greșite, motiv pentru care submarinul nu a fost găsit până de curând.

Membrii echipei Gasperados au declarat că sunt „foarte încântați” că au putut contribui la identificarea navei.

Dominic Robinson, scafandru în cadrul echipei Gasperados, a declarat: „Odată ce am început să ne deplasăm în jurul lui și am început să observ diferitele elemente distinctive - am văzut snorkelul, am văzut turnul de comandă și toate celelalte detalii de acest fel - mi-am dat seama că vom putea obține filmarea necesară pentru a-l identifica, așa că am fost foarte încântat”.

Submarinul german a dispărut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial FOTO: Gasperados

După atac, submarinul a rămas sub apă, cu infiltrații.

Comandantul lui a așteptat cât de mult a putut înainte de a lua decizia de a arunca în aer tancurile de balast și de a aduce submarinul la suprafață, oferind astfel echipajului o ultimă șansă la supraviețuire.

Robinson a spus că membrii echipajului „au reușit să-l aducă la suprafață”, după care s-au urcat în plutele de salvare pentru a supraviețui.

„Pluteau în derivă pe mare și chiar a doua zi au fost găsiți de avioane britanice și de nave britanice, după care au fost duși într-un lagăr pentru prizonieri de război”, a explicat el.

Dr. Axel Niestle, istoric specializat în Al Doilea Război Mondial și expert în submarine germane, a declarat că epava „se afla în poziția corectă”, însă, „din cauza unei erori administrative în documente”, fusese înregistrată o poziție care se afla la aproximativ 74 km de locul real.

Membrii echipajului care au supraviețuit s-au întors în Germania după război, inclusiv comandantul submarinului.

Robinson a spus că a discutat cu familia acestuia, care i-a povestit că el a trăit „o viață lungă și fericită”.

„Mi-au spus cât de mândru ar fi fost și cât de bucuros s-ar fi simțit să afle că submarinul fusese, în sfârșit, găsit”, a mai spus acesta.