Donald Trump vrea să schimbe și numele unui stat american: New Mexico ar putea deveni New America

Casa Albă nu a anunțat oficial dacă va exista un astfel de demers la nivelul Administrației Trump. Foto: captură Truth Social

Președintele Donald Trump a sugerat, duminică, că statul american New Mexico ar trebui să poarte numele „New America”, relatează CNN. Liderul de la Casa Albă a postat o imagine cu statul rebotezat pe rețeaua lui socială, afirmând că „mulți” i-au sugerat să facă această schimbare. Donald Trump a schimbat până acum numele unui golf și al unui lac și a afirmat că și Strâmtoarea Ormuz ar trebui redenumită „Strâmtoarea Trump”.

Donald Trump a spus că numele de „New America” ar fi mult „mai prestigios şi mai frumos pentru locuitorii acestui stat care are un potenţial incredibil. Wow, îmi place asta!!!”. Acesta a postat un clip realizat cu AI pe Truth Social în care schimbă numele statului și dansează.

„Mulţi oameni au sugerat să schimbăm numele New Mexico (...) în NEW AMERICA”, a scris preşedintele republican pe reţeaua sa Truth Social despre acest stat din sudul Statelor Unite.

Postarea lui Donald Trump a venit la câteva zile după ce a președintele american a semnat un ordin executiv prin care a schimbat numele lacului Ontario în „lacul America”, pe fondul tensiunilor tot mai ridicate cu Canada. Canada a respins iniţiativa de redenumire a Lacului Ontario, care constituie parte din graniţa comună, relatează Agerpres.

De asemenea, la începutul anului 2025, Trump a semnat un ordin executiv și pentru redenumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”.

Casa Albă nu a anunțat oficial dacă va exista un astfel de demers la nivelul Administrației Trump.

Guvernatoarea democrată a statului, Michelle Lujan Grisham, a declarat pentru Fox News că acest nume „nu este subiect de dezbatere; este al nostru cu mult înaintea creării Statelor Unite”. Ea a adăugat că Trump încearcă să „distragă atenţia americanilor” de la probleme precum creşterea preţului benzinei.

De asemenea, senatorul democrat Martin Heinrich a spus: „Sunt trei lucruri cărora le voi spune mereu pe numele lor. Golful Mexicului. Lacul Ontario. New Mexico”.

Numele statului New Mexico datează dinaintea fondării Statelor Unite, încă din secolul al XVI-lea, potrivit unei fișe informative a Biroului pentru Afaceri Indiene privind originea numelor statelor.

Deși Donald Trump are puterea de a redenumi repere geografice, precum lacuri, nu are dreptul constituțional să schimbe numele unui stat: procesul ar trebui să fie declanșat de autoritățile din acel stat,

Președintele american s-a folosit adeseori de acest preorgativ al său pentru a-și demonstra puterea prezidențială. Recent, a afirmat că ar putea chiar să redenumească un ocean.

„Avem un golf și avem un lac. Acum, tot ce ne mai trebuie este un ocean. Așa că poate va trebui să schimbăm numele Atlanticului și/sau Pacificului. Poate le vom schimba pe amândouă”, a spus el.

Săptămâna trecută, preşedintele american a propus ca Strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere strategic şi de tensiune în războiul declanşat în februarie de SUA şi aliatul lor Israel împotriva Iranului, să fie redenumită Strâmtoarea Trump.

Această obsesie pentru schimbarea numelor este percepută de observatori şi de critici ca o încercare de a distrage atenţia de la probleme cu adevărat importante, scrie Agerpres, citând AFP.



Popularitatea lui Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formaţiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere usturătoare la alegerile din noiembrie care vor decide controlul asupra Congresului, până acum majoritar conservator.