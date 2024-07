Uciderea familiei unei vedete BBC a șocat Marea Britanie. S-a declanșat mobilizare națională pentru prinderea criminalului

O crimă atroce a vizat familia unui jurnalist sportiv de la BBC 5 Live, relatează presa din Regatul Unit.

Soția și cele două fiice ale comentatorului de curse John Hunt au fost ucise, marți seară, de către un bărbat care a folosit o arbaletă.

? Breaking: The wife and two daughters of the BBC Five Live racing commentator John Hunt are believed to be the victims of a triple crossbow murder in Hertfordshire, the Telegraph can reveal



Follow updates at our live blog: https://t.co/WtTNXuoQaX? pic.twitter.com/x2wCN8mbWL