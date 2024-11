Ucrainenii au bombardat masiv o fabrică de drone militare din Belgorod și un depozit în care rușii țineau obuze șu rachete

Ucraina a bombardat o fabrică din Belgorod care produce drone pentru armata rusă. Ministerul rus al Apărării a comunicat miercuri că în timpul nopții, apărarea aeriană au doborât 44 de drone, scrie Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a declarat că fragmente de drone au avariat o fabrică din Alekseevka pe 19 noiembrie. În presă s-a scris că e vorba despre fabrica EFKO, oficial un producător de sos, care în realitate produce însă drone militare.

