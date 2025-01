Ucrainenii au lovit cu drone un depozit de petrol care alimenta bombardiere rusești. Imagini cu un incendiu uriaș și explozii puternice

Ucraina a lovit un depozit de petrol din Rusia, la granița cu Kazahstan, în orașul Engels, unde armata rusă are o bază militară de bombardiere strategice. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu un incendiu uriaș și mai multe explozii puternice în zonă, scrie Ukrainska Pravda.

Aerodromul militar Engels este una dintre locațiile-cheie pentru bombardierele strategice rusești folosite pentru a lansa rachete asupra Ucrainei.

De la începutul războiului, aerodromul a fost atacat în mod repetat.

Despre incendiul de proporții au raportat diverse canale media rusești Telegram, citate de The Kyiv Independent.

› Vezi galeria foto ‹

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat că resturi de drone ucrainene au lovit o „instalație industrială” nespecificată în jurul orei locale 5:30, în cadrul unui atac „masiv” al dronelor asupra orașului. Canalul rusesc Telegram ASTRA a scris, că potrivit locuitorilor, un depozit de petrol din oraș a luat foc.

? “It's humming, they're hit the target, you know?” - local resident



Morning footage of the aftermath of the Ukrainian drone attack on the “Kristall” oil storage facility in Engels has appeared



According to preliminary information, one of the tanks designed to store fuel for… pic.twitter.com/kW2r6bN1nC