UE încearcă reducă tensiunile comerciale cu SUA. Comisarul european pentru comerț a vorbit cu omologii săi americani

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a precizat vineri, după o discuţie la telefon cu omologii săi americani, că doreşte să exploreze „cele mai bune modalităţi de a avansa în direcţia corectă” cu scopul de a reduce tensiunile comerciale cu Statele Unite, scrie AFP, preluat de Agerpres. Discuțiile vin la o zi după ce Donald Trump a amenințat cu taxe vamale de 200% pentru vinul, șampania și alte băuturi spirtoase din Franța și Uniunea Europeană.

Pe reţeaua socială X, Sefcovic a informat despre un „schimb de idei important” cu secretarul american pentru comerţ, Howard Lutnick, şi reprezentantul comercial al Casei Albe, Jamieson Greer, considerând că este o „etapă cheie către o mai bună înţelegere reciprocă”.



„Avem mult de lucru în faţa noastră, dar haideţi să rămânem concentraţi şi să explorăm cele mai bune modalităţi de a avansa în direcţia corectă”, a scris el.

???? Important exchange with U.S. Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer - a key part of better understanding each other. There's a lot of work ahead but let's stay focused and explore the best ways to move forward in the right direction.