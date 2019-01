Un avion cu nouă persoane la bord s-a prăbușit în Iran

Un avion de transport marfă cu nouă persoane la bord s-a prăbuşit luni pe aeroportul Fath din apropiere de capitala Iranului, Teheran, a anunţat agenţia de ştiri semioficială Fars, adăugând că pentru moment nu există informaţii privind victime, potrivit Reuters.



"Nu avem informaţii clare despre detaliile prăbuşirii", a spus şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă din Iran, Pirhossein Kolivand.

*Breaking News* Kyrgyz Airlines 707 has Crashed near Tehran, while trying to land at Fath Airport#Breaking #news #aviation #avgeek #breakingnewe pic.twitter.com/GWwx0eiMC2