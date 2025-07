Bolojan avertizează: România riscă să piardă fondurile UE până la a doua jumătate a lui 2026, dacă nu accelează proiectele și reformele

România ar putea pierde fondurile europene disponibile până în a doua jumătate a anului viitor din cauza întârzierii proiectelor, a reformelor și a proastei gestionări a proiectelor, a avertizat luni premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a subliniat în cadrul unui interviu la Antena 1 Observator că este nevoie de măsuri urgente și reforme fiscale pentru a evita pierderea grantului european de aproximativ 14 milioane de euro, și pentru a menține credibilitatea țării în fața investitorilor și a Comisiei Europene.

"Avem o problemă cu absorbția de fonduri, pentru că riscăm ca, datorită întârzierilor la proiecte, datorită unei proaste gestionări a proiectelor și a unei capacități administrative scăzute - am făcut licitații târziu, au fost foarte multe aspecte birocratice, nu am lansat apelurile de proiecte la timp, nu am am evaluat proiectele în timp scurt, riscăm ca, până în a doua jumătate a anului viitor, să nu ne putem consuma banii europeni și avem obiectivul să ne consumăm banii din grantul de aproximativ 14 milioane de euro și să pierdem cât mai puțin din împrumutul pe care îl avem la dispoziție. Pentru asta trebuie să prioritizăm proiectele, să urgentăm toate lucrările care sunt în curs și să îndeplinim jaloanele ca să ne putem lua banii', a declarat Bolojan la Observator Antena 1.