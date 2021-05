Un balcon plin cu oameni a căzut în gol, iar apoi s-a prăbușit pe stâncile aflate sub el

În timp ce participau la o petrecere în Malibu, zeci de persoane și-au văzut moartea cu ochii, când balconul pe care se distrau s-a prăbușit. Imaginile au fost ditribuite în presa locală și au devenit rapid virale.

Momentul tragic a fost surprins de camerele de supraveghere și prezintă cum balconul, pe care se aflau zeci de persoane, se desprinde pur și simplu de casă și cade în gol, ajungând într-un final pe stâncile de sub el.

În urma accidentului, două persoane au ajuns în stare gravă la spital, iar mai mulți participanți au fost răniți. Accidentul s-a petrecut într-o zonă periculoasă, cu multe stânci, iar faptul că nu au existat decese a fost un miracol, după cum precizează presa locală din Malibu.

Aproximativ 15 persoane se aflau pe balconul cu pricina, în momentul accidentului, după cum relatează CBSLA. Pompierii au intervenit pentru salvarea participanților, iar ulterior a fost demarată o anchetă, în urma căreia vila a fost declarată "nelocuibilă".

Participanții la eveniment sunt reprezentanți în instantă de un avocat, iar acesta susține că cei mai mulți dintre ei au suferit răni ortopedice, în timp ce doar o persoană se confruntă cu leziuni la nivelul craniului.

Shocking video of the moments a balcony collapses in #Malibu injuring several people. #CBSLA https://t.co/6lEnD4DxkW pic.twitter.com/1dhVsPWhi9