Un bărbat a intrat cu mașina într-un centru after-school și a ucis patru persoane, inclusiv copii, în SUA

Cel puțin patru persoane, printre care și copii, au fost ucise luni, după ce o mașină s-a izbit de o instituție after-school din localitatea Chatham, statul american Illinois, a anunțat poliția, conform presei internaționale.

Șoferul a lovit clădirea YNOT și a trecut direct prin ea, distrugând peretele opus.

Potrivit postului ABC7 Chicago, vehiculul a lovit mai mulți oameni atât afară, cât și în interior, înainte de a zdrobi peretele vestic al construcției.

Patru persoane, cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, au murit în urma coliziunilor multiple, au confirmat polițiștii.

Șoferul, care nu a fost rănit, a fost transportat la un spital pentru evaluare.

Acesta era singur în vehicul.

?#BREAKING: A woman has drove her car through a daycare and after-school camp resulting in multiple injuries and the deaths of several children



?#Chatham | #Illinois



At this time, multiple emergency personnel are on the scene in Chatham, Illinois, after police reported that… pic.twitter.com/ouLhEd18Tl