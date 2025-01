Un olimpic la Matematică a refuzat să dea mâna cu președintele pro-rus din Slovacia. Premierul Fico: "E nevoie de trei palme aici"

Presa din Slovacia și rețelele sociale semnalează gestul unui student olimpic la Matematică din această țară, care l-a sfidat pe președintele Peter Pellegrini la ceremonia de premiere și a refuzat să dea mâna cu el.

Studentul se numește Simon Omanik și a câștigat medalia de bronz la Olimpiada de matematică din Europa Centrală.

Omanik s-a prezentat la ceremonia de premiere găzduită de președinte purtând un costum decorat cu o panglică în culorile drapelului ucrainean.

El a primit premiul din partea ministrul Educației, Tomas Drucker.

Pe imaginile care s-au viralizat, se vede cum Drucker îi schițează studentului gestul de a da mâna și cu președintele Pellegrini.

Omanik se oprește cu mâna în aer, apoi și-o retrage, ignorând că președintele îi întinsese, la rândul său, mâna.

Cei trei se aliniază apoi pentru poza oficială. Pellegrini își păstrează o expresie resemnată pe față, în timp ce studentul afișează o față inexpresivă, în timp ce iese din cadru.

❗️??Slovak student with ??Ukrainian symbols refused to shake hands with his country's pro-Russian president pic.twitter.com/orPibdfncP