Georgia Meloni s-a abținut să o voteze pe Ursula von der Leyen și a votat împotriva lui Costa și Kallas

Premierul italian Giorgia Meloni s-a abținut la votul prin care liderii UE, reuniți în summit la Bruxelles, au nominalizat-o pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat de președinte al Comisiei Europene. Cu toate acestea, Meloni a votat împotriva numirii fostului premier portughez Antonio Costa ca președinte al Consiliului European și a prim-ministrului eston Kaja Kallas ca șefă a diplomației UE, informează ANSA, citat de Agerpres.

Meloni a declarat că acordul încheiat înaintea summitului între popularii (PPE) conduși de von der Leyen, socialiștii și democrații (S&D) conduși de Costa și grupul liberal Renew al lui Kallas pentru nominalizarea acestui trio a fost „greșit atât ca metodă, cât și ca substanță”.

Ea și-a reafirmat opinia că acordul între cele mai mari grupuri pro-UE din Parlamentul European contravine voinței exprimate de electoratul european la recentele alegeri, unde dreapta a înregistrat câștiguri, iar grupul ei ERC (Conservatorii și Reformiștii Europeni) i-a devansat pe liberali, devenind a treia forță în PE.

„Propunerea formulată de partidele popular, socialist şi liberal pentru noile posturi de vârf europene este greşită ca metodă şi substanţă”, a scris ea pe reţeaua X.

„Am decis să nu o sprijin din respect pentru cetăţeni şi indicaţiile care au venit de la aceşti cetăţeni în alegeri. Să continuăm să lucrăm pentru a da în cele din urmă Italiei greutatea pe care o merită în Europa”, a adăugat ea.

La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei è sbagliata nel metodo e nel merito. Ho deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che da quei cittadini sono arrivate con le elezioni. Continuiamo a lavorare per…