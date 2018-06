Klaus Iohannis, declarații la Bruxelles despre problema migranților: ”Am ajuns la un acord foarte bun pe această temă”

Klaus Iohannis a vorbit la Bruxelles despre problema migranților. Președintele a declarat că țările Uniunii Europene au ajuns la un acord foarte bun pe această temă și au găsit soluții pentru un nou pas în calea gestionării fluxului migratoriu.

”Am ajuns la un acrod rezonabil de bun pe migrație. Cel mai improtant progrews a fost prin faptul că ne-am înțeles. Am găsit soluții pentru un nou pas în calea gestionării fluxului migratoriu, în special pe zona Mediteranei. Concluziile sunt general valabile. Am găsit înțelegre și concluzii comune. Vom avea o colaborare fructoasă cu Organizații internaționale pe această temă. Toți am acceptat că există soluții țin în afara Uniunii Europene. Înțelegerea cu Turcia a fost una bună și va fi continuată.”, a declarat Iohannis.