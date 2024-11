Roxana Mînzatu, interviu după audierea din PE: „A fost examenul vieții mele”. Ce spune despre întrebările legate de casa sa din Brașov

Roxana Mînzatu a trebuit să ofere explicaţii despre legalitatea extinderii casei sale de la Braşov. Foto: Profimedia Images

Roxana Mînzatu, comisarul desemnat al României pentru portofoliul „Oameni, competenţe şi pregătire", a fost audiată marți în comisiile competente ale Parlamentului European. Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, ea a mărturisit că a fost „examenul vieții” sale. Despre întrebările legate de legalitatea extinderii casei sale de la Brașov, ea a spus că a fost „recunoscătoare”. „Am răspuns cu toate detaliile și a fost foarte bine”, a spus Mînzatu.

„A fost bine. Am avut un schimb pozitiv cu deputații europeni. Cred că în sală lumea nu s-a plictisit, am rămas cu toții conectați la subiecte. Au fost și întrebări ușor dificile, vreo 50 de întrebări, 3 ore, examenul vieții mele cum am spus eu, dar m-am simțit bine.

Este o situație complexă, o alianță cu multe valențe politice, sunt grupuri politice care nu sunt de acord în totalitate cu formula componenței actuale a Comisiei. Eu mi-am făcut astăzi treaba, sper că a fost o audiere de care și românii să se simtă mândri. Am avut o interacțiune cu Parlamentul European foarte, foarte bună. De acum, când vor lua decizia și cum o vor lua depășește până la urmă ceea ce eu mai pot influența”, a declarat Roxana Mînzatu.

Despre insistențele din timpul audierii sale asupra subiectului legalității extinderii casei sale de la Brașov, ea a spus: „Simt că a fost un lucru bun, pentru că așa toți deputații au putut să audă de la mine care a fost viața mea, unde m-am născut, unde am trăit, situația familiei mele și chiar am fost recunoscătoare pentru această întrebare. Eu am răspuns cu toate detaliile și a fost foarte bine”.

În timpul audierii sale marţi, la Bruxelles, în faţa comisiilor reunite pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi pentru cultură şi educaţie ale Parlamentului European, candidata României la funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru portofoliul „Oameni, competenţe şi pregătire", Roxana Mînzatu, a trebuit să ofere explicaţii despre legalitatea extinderii casei sale de la Braşov, pe fondul suspiciunii că a intervenit fără autorizaţie asupra clădirii care ar fi considerată monument istoric.

Roxana Mînzatu a susţinut că imobilul nu este monument istoric şi că deţine documente de la Ministerul Culturii care atestă acest lucru. "În două documente, unul din 2011 şi unul de ieri (luni - n.r.) emise de Ministerul Culturii se menţionează că această casă în care am locuit toată viaţa nu este un monument istoric", le-a spus Roxana Mînzatu eurodeputaţilor.

Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, Manfred Weber, a declarat marţi seară, într-un comunicat, că după audierea comisarului-desemnat român Roxana Mînzatu există încă întrebări legate de proprietatea acesteia din Braşov care necesită clarificare, potrivit Agerpres.

„După audierea de astăzi a comisarului-desemnat Mînzatu, există încă întrebări legate de proprietatea ei care necesită clarificare. Este important să avem o Comisie liberă de orice alegaţii şi pentru care integritatea nu este pusă sub semnul întrebării niciun moment. Avem nevoie de certitudine politică şi legală în legătură cu acest lucru", a mai afirmat liderul grupului PPE din PE, care este şi preşedintele formaţiunii paneuropene.