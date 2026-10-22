UE a decis în 2019 să renunțe la schimbarea orei. Atunci de ce mai trecem sâmbătă la ora de iarnă?

2 minute de citit Publicat la 19:02 22 Oct 2026 Modificat la 19:02 22 Oct 2026

Ora de iarnă 2026. Ceasul se dă înapoi în noaptea de sâmbătă spre duminică. FOTO: Getty Images

Trecerea la ora de iarnă are loc în noapte de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. Deși Parlamentul European a susținut eliminarea acestei practici încă din 2019, o decizie nu a fost luată în acest sens, după ce statele membre nu au reușit să ajungă la un acord, scrie Euronews.

Schimbarea orei de două ori pe an a fost criticată și dezbătută de mai multe țări în ultimii ani.

În 2018, într-o consultare la nivelul UE din 2018, 84% dintre participanți au susținut eliminarea acestei practici.

Ulterior, în anul următor, Parlamentul European a susținut propunerea Comisiei Europene (CE) de a renunța la schimbarea orei de vară și de iarnă.

Cu toate acestea, o decizie finală nu a fost luată în aceste condiții, după ce statele membre ale UE nu au ajuns la un acord asupra modului de implementare a măsurii. Mai mult decât atât, Comisia Europeană a publicat în 2026 calendarul perioadelor de vară pentru anii următori, ceea ce confirmă că sistemul rămâne prevăzut în prezent pentru statele membre. Pentru 2027, de exemplu, trecerea la ora de vară este prevăzută pentru 28 martie, iar revenirea la ora standard pentru 31 octombrie.

În schimb, țări precum Islanda, Turcia, Rusia, Belarus, Armenia și Georgia au renunțat la schimbarea sezonieră a orei și folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului. Aceeași regulă este aplicată și în cea mai mare parte a Asiei și Orientului Mijlociu, dar și în numeroase state din America de Sud.

Printre principalele motive invocate pentru renunțarea la schimbarea orei se numără simplificarea vieții de zi cu zi, evitarea problemelor tehnice și faptul că, în apropierea Ecuatorului, durata zilei variază foarte puțin de-a lungul anului.

România trece la ora de iarnă cu o zi mai devreme în 2026

România trece la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie 2026, însă anul acesta schimbarea are loc cu o zi mai devreme decât în 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar românii vor avea parte, cel puțin teoretic, de o oră în plus de somn.

Mai exact, atunci când ceasurile ajung la ora 4:00, acestea vor fi date înapoi la ora 3:00.

Astfel, intervalul dintre ora 3:00 și ora 4:00 se va repeta, iar ziua de duminică, 25 octombrie, va avea 25 de ore.

Motivul pentru care trecem la ora de iarnă pe 25 octombrie și nu pe 26

În România, regula actuală este ca revenirea la ora standard să aibă loc în ultima duminică din octombrie.

În 2025, ultima duminică a lunii octombrie a fost 26 octombrie, motiv pentru care atunci s-au dat ceasurile înapoi.

În 2026, însă, ultima duminică din octombrie este 25 octombrie. De aceea, schimbarea are loc cu o zi mai devreme în calendar decât anul trecut.