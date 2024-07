Ursula von der Leyen a vorbit cu Joe Biden. UE şi SUA sunt „parteneri, prieteni şi aliaţi"

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, recent realeasă pentru un nou mandat în fruntea executivului european, și președintele american Joe Biden, aflat sub presiune tot mai mare în SUA, au avut sâmbătă o convorbire telefonică, informează dpa duminică.

Atât von der Leyen, cât şi Casa Albă au confirmat că Biden a felicitat-o pe Von der Leyen pentru realegerea ei. Potrivit guvernului SUA, discuţia s-a referit şi la sprijinul pentru Ucraina şi la eforturile de a trage la răspundere Rusia pentru agresiunea sa.

Von der Leyen, în vârstă de 65 de ani, a scris într-o postare pe platforma X că UE şi SUA se confruntă cu provocări comune în Europa, Orientul Mijlociu şi regiunea Indo-Pacific. Ea a apreciat că UE şi SUA sunt „parteneri, prieteni şi aliaţi".

„Vă mulţumesc pentru felicitările dumneavoastră călduroase pentru realegerea mea în timpul apelului nostru. Uniunea Europeană şi Statele Unite sunt parteneri, prieteni şi aliaţi. Ne confruntăm cu provocări comune în Europa, Orientul Mijlociu şi Indo-Pacific'', a scris Von der Leyen sâmbătă seară pe reţeaua de socializare X într-un mesaj adresat lui Biden.

Dear @potus Biden thank you for your warm congratulations on my reelection during our call today.



The EU and US are partners, friends and allies. We face common challenges together - in Europe, the Middle East and the Indo-Pacific.