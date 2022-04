Liderii Uniunii Europene se duc la Kiev să discute cu Volodimir Zelenski | UE adoptă un nou pachet de sancțiuni anti-Rusia

Cei doi se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit anunțului făcut marți de Eric Mamer, purtător de cuvânt al executivului comunitar.

Întâlnirea va avea loc înainte de evenimentul umanitar "StandUpForUkraine", dedicat strângerii de fonduri, care va avea loc sâmbătă la Varșovia, a precizat oficialul european.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.