Val de videoclipuri false cu Santorini pe TikTok. În imaginile generate de AI, insula e devastată de erupții vulcanice

Mai multe videoclipuri false cu Santorini devastată de erupții vulcanice au apărut pe internet în ultimele zile, după seria de cutremure care au avut loc pe insulă, transmite euronews.com.

Videoclipurile au fost publicate în mare parte pe TikTok, dar unele au apărut și pe X, unde au adunat mii de vizualizări, distribuiri și aprecieri.

În timp ce mulți pun la îndoială, pe bună dreptate, autenticitatea videoclipurilor, mulți par să creadă că sunt adevărate.

Una dintre ele, de exemplu, arată lava care curge pe stâncă în mare, în timp ce vulcanii explodează peste munte.

A fake video allegedly released by Turks to target Santorini's tourism is causing an uproar on social media. Made with artificial intelligence, the clip has sparked significant backlash and protests from users. pic.twitter.com/ZwkzfTBNks