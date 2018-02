Vicepreședintele Facebook, diagnosticat cu o formă incurabilă de cancer

Vicepreşedintele Facebook, Nicola Mendelsohn, a dezvăluit că a fost diagnosticată anul trecut cu un cancer incurabil, relatează online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa şi care are 46 de ani, a dezvăluit că suferă de peste un an de un linfom folicular incurabil.

Prin decizia sa de a dezvălui lumii cancerul de care suferă ea a dorit să conştientizeze asupra acestei boli şi să impulsioneze investigaţiile asupra acestei maladii care nu are vindecare.

De aceea, ea a decis să-şi unească forţele cu alte victime pe reţelele de socializare pentru a da mai multă vizibilitate cancerului.

"În urmă cu mai mult de un an am fost diagnosticată cu un linfom folicular, un cancer al leucocitelor cu dezvoltare lentă care nu este rar şi care nu are vindecare. Este o boală destul de necunoscută, de aceea am decis să conştientizez şi să-mi spun povestea cu speranţa de a impulsiona cercetările şi pentru o mai bună înţelegeri a bolii", a declarat ea revistei Sunday Times, citată de Agerpres.

Deşi a acceptat realitatea cu pozitivism, atunci când i-au pus diagnosticul a avut nevoie de două zile pentru a procesa vestea.

"Am avut două zile oribile încercând să procesez. A fost cumplit să nu aflu totul deodată. Nu m-am putut opri din plâns în acel sfârşit de săptămână, suferind pentru viaţa pe care o lăsasem în urmă", a mărturisit ea.