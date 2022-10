Victorie spectaculoasă a rușilor în Ucraina: au fost filmați când au capturat o mașină de spălat automată, pe care au sechestrat-o într-o dubă marcată cu "Z"

Scena a fost surprinse într-o locație neprecizată din Ucraina.

Canalul Nexta_tv publică imaginile cu o explicație simplă: "Ocupanții ruși fură mașini de spălat".

Filmarea, nedatată, pare să fie realizată dintr-o dronă.

Casa din care a fost "rechiziționată" mașina de spălat poartă semnele vizibile ale luptelor: acoperișul și fațada sa sunt serios afectate, aparent în urma unor lovituri de artilerie.

Camera aeriană urmărește chinul celor doi indivizi, care reușesc să scoată mașina de spălat pe poarta proprietății. Povestea nu se termină aici, pentru că acești doi "cărăuși" mai au câteva zeci de metri de parcurs.

În cele din urmă, ei se opresc alături de gardul casei de peste drum, într-o zonă umbrită, unde pare să fie oprit un vehicul de transport a cărui ușă din spate este marcată cu litera "Z", unul dintre simbolurile trupelor ruse în Ucraina.

Mașina de spălat dispare în spatele acestui reper iar cei doi se întorc la casa cu fațada avariată unde, probabil, nu și-au terminat "treaba".

Internauții au comentat savuros scena postată pe Twitter, însă unii s-au arătat chiar intrigați.

"Serios vorbind, care-i treaba cu furtul mașinilor de spălat (din Ucraina)? Sunt extrem de scumpe sau rare ori sunt neobișnuite în Rusia?" întreabă utilizatorul @Rokwallaby.

"Mulți (ruși) nu au casele racordate la sistemul de canalizare, așa că nu are rost să aibă o mașină de spălat. Pentru ei, este un miracol", îi răspunde @DeppheadLT.

@michalz00 comentează că e posibil ca hoții să-l fi omorât în prealabil pe proprietar iar @Krismans se arată nedumerit de faptul că indivizii din imagini au ales să mute cu mâinile prada de zeci de kilograme pe drum, în loc să tragă vehiculul lor mai aproape de poartă.

În fine, @KonstancjaKorn publică propria sa opinie, sub forma unei mașini de spălat dezafectate, transformată într-un coteț pentru câini, cu explicația: "când rușii fură o mașină de spălat, dar oricum nu o pot conecta, în lipsa apei și a electricității".

When ?? stole a washing machine, but he can't connect it anyway, because there is no electricity and no water…?‍♀️ pic.twitter.com/McIXKR4YsC