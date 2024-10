VIDEO. Asasini au tras 14 gloanțe în mașina fostului președinte bolivian, Evo Morales. Șoferul a fost rănit în tentativa de asasinat

Evo Morales, fost președinte al Boliviei, a fost ținta unei tentative de asasinat, duminică. Focuri de armă au fost trase spre mașina lui, incidentul fiind surprins într-o înregistrare video. Incidentul demonstrează nivelul la care au ajuns tensiunile politice între Morales și președintele actual al țării, Luis Arce, relatează The Guardian.

Morales a publicat pe Facebook un clip video făcut într-o mașină în mișcare. În clip, Morales stă pe locul din dreapta șoferului în timp ce în parbriz sunt vizibile două urme de gloanțe, iar șoferul pare să sângereze în zona capului. Luneta mașinii este și ea lovită de gloanțe.

Conform informațiilor de pe rețelele sociale, mașina ar fi fost lovită de 14 focuri de armă. Morales susține că guvernul lui Luis Arce se află în spatele tentativei de asasinat împotriva sa.

Incidentul și acuzațiile lui Morales ar putea să declanșeze noi tensiuni și o instabilitate și mai accentuată într-o țară în care tensiunile politice se află la apogeu. Recent susținătorii lui Morales au blocat drumuri și autostrăzi și au intrat în confruntări cu polițiștii care încercau să le deblocheze.

Într-un interviu radio, Morales a declarat că două vehicule l-au interceptat pe drum și oameni din interiorul lor au început să tragă spre mașina sa. El spune că un glonț i-a trecut la câțiva centimetri de față – „Nu știu dacă erau soldați sau polițiști”, a spus el.

? BREAKING: Former Bolivian leftist President Evo Morales just survived an assassination attempt as tensions inside the country’s ruling MAS party violently escalate. 14 gunshots were fired, wounding Morales‘ driver. pic.twitter.com/3ytOsh84gm