VIDEO. Cum arată prima corvetă construită de Turcia pentru Ucraina. Nava a fost gata în doi ani

Marina ucraineană a publicat imagini cu corveta construită de turci pentru Ucraina. Nava trece prin teste și urmează să se alăture marinei ucrainene în acest an, potrivit pravda.ua.

Corveta Hatman Ivan Mazepa este în curs de finalizare în Turcia. Aceasta este prima confirmare oficială a faptului că corveta a fost testată. Construcția corvetei a început la finalul anului 2021.

This is what the new Hetman Ivan Mazepa corvette, built in Turkey for Ukraine, looks like.



Turkey, in an unnoticing manner, is building a new Ukrainian Navy. When a squadron gathers in the Mediterranean Sea, it will start hunting for the Russian fleet and will mercilessly sink… pic.twitter.com/JQHGn61eCg