VIDEO. Momentul în care o navă este lovită de rebelii Houthi. O pată de petrol de 220 de kilometri a apărut în Marea Roșie

O pată de petrol întinsă pe 220 de kilometri a fost observată în largul coastei Yemenului, după un atac al rebelilor houthi care a avariat un petrolier în această săptămână, a anunţat miercuri un ONG specializat în protecţia mediului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Imaginile de la satelitul Sentinel-2 al Agenţiei Spaţiale Europene au arătat marţi o pată în apropierea locului în care rebelii houthi au atacat nava Chios Lion, a precizat ONG-ul Conflict and Environment Observatory (CEOBS), cu sediul în Marea Britanie.

Pata sugerează că „de pe nava avariată se scurge petrol”, a mai spus CEOBS, într-un mesaj publicat pe reţeaua socială X, estimând că pata se întinde pe o lungime de peste 220 de km.

#Houthis release footage of USV striking crude oil tanker Chios Lion in the Red Sea on July 15



The unmanned boat attack smashes into the side of the cargo ship and explodes. #Yemen pic.twitter.com/qbCBoGe5sl