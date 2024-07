VIDEO. Primele imagini cu atacatorul lui Trump, după ce a fost ucis. Discuție între agenți, lângă cadavrul lui Crooks: „El e”

Imaginile surprinse de camera montată pe echipamentul unui ofițer de poliție, la scurt timp după tentativa de asasinare a lui Donald Trump, arată agenți ai Serviciul Secret și ofițeri de poliție în apropierea trupului lui Thomas Matthew Crooks, tânărul de 20 de ani care a încercat să îl ucidă pe fostul președinte american.

O dâră de sânge poate fi văzută în apropierea trupului bărbatului decedat, identificat ca fiind Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, care a reușit să tragă în fostul președinte, la un eveniment de campanie la care Trump ținea un discurs.

This new bodycam footage shows the aftermath of the killing of Trump gunman Thomas Crooks, with officers on a rooftop alongside his bodyhttps://t.co/UQOgJt4ANZ pic.twitter.com/VlqF1r3Yre