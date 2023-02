"Poate cineva să ne audă?" | Un videoclip copleşitor despre cum acţionează salvatorii în Turcia

O filmare răspândită rapid în mediul virtual arată modul în care salvatorii din Turcia salvează vieţi.

După ce se curăţă şi se stabilzează cât de cât o arie, se opresc utilajele. Salvatorii se adună laolaltă şi strigă în cor după cei aflaţi sub dărămături:

- Poate cineva să ne audă?

Tăcerea care urmează este sfâșietoare.

Nimeni nu scoate o vorbă încercând să audă dacă răspunde cineva şi din ce direcţie.

This is one of the most devastating videos I’ve seen come out of Turkey after the earthquake.



Rescue workers shout: “can anyone hear our voice?”



The silence that follows is gut wrenching. pic.twitter.com/sWSbVigb75