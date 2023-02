Momentul în care un băiețel este scos dintre dărâmăturile din Siria. Reacția la vederea salvatorilor este uluitoare

Karam, un băiețel din Siria, a stat zeci de ore sub dărâmăturile rămase în urma cutremurelor devastatoare.

Copilul locuia cu familia sa în orașul Armanaz, însă, după cutremur, locuința lor s-a făcut una cu pământul, iar cel mic a rămas prins între dărâmături.

În momentul în care a fost scos dintre ruine, băiețelul a început să zâmbească și să se joace cu salvatorii.

Salvatorii l-au îmbrățișat pe Karem, iar acesta nu a încetat nicio secundă să le zâmbească.

Miracles are repeated and voices embrace the sky again.

Moments filled with joy as the child Karam was rescued from the ruins of a destroyed house in the village of Armanaz in the countryside of #Idlib, #Syria on the first day of the #earthquake. pic.twitter.com/eec9Ws91kn