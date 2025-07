Noapte de teroare la Kiev. Putin a lansat un atac masiv la câteva ore după discuția cu Trump: „Face asta intenționat”

Kievul a fost zguduit de explozii în noaptea de joi spre vineri, în urma unui atac masiv cu rachete și drone al Rusiei, care a vizat capitala Ucrainei și alte orașe. Cel puțin 23 de persoane au fost rănite, dintre care 14 au ajuns în spital, a spus primarul Kievului Vitali Klitschko, potrivit The Kyiv Independent. Ministrul Afacerilor Externe ucrainean a spus că a fost una dintre cele mai „teribile” nopți pentru Kiev. Andrii Sybiha a adăugat că atacul rusesc a avut loc după discuția dintre Vladimir Putin și Donald Trump, iar președintele rus și-a arătat prin acest atac „disprețul total” față de Statele Unite.

Asediul rusesc a distrus clădiri de apartamente, sedii ale unor companii, o școală, o clinică medicală, linii de căi ferate și altă infrastructură civilă în mai multe districte, a scris The Kyiv Independent. Din cauza incendiilor care au izbucnit în capitala ucraineană, aerul a devenit irespirabil. Fumul s-a extins în mai multe cartiere din Kiev, chiar și în cele aflate la depărtare de zonele bombardate.

Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kievului, i-a avertizat pe localnici să-și închidă ferestrele deoarece există un nivel ridicat de „materiale combustibile” în aer.

„Rusia, o țară teroriste, a semănat haos. Rușii nu aduc altceva decât teroare și crime. Acesta e un fapt.”, a scris Tkachenko pe Telegram.

Jurnaliștii de la The Kyiv Independent din teren au relatat că primele explozii au început în oraș, joi, în jurul orei 22:00, ora locală, și bombardamentele nu s-au oprit până în dimineața zilei de 4 iulie.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că Rusia a lansat o rachetă balistică spre Kiev în jurul orei 00:30, ora locală, iar apoi alte rachete au fost lansate în jurul orei 2:30 dimineața.

O dronă a lovit o clădire rezidențială din districtul Oblon, iar un incendiu a izbucnit pe acoperiș. În districtul Sviatoshynskyi, dronele au distrus mai multe depozite și au lovit curtea unei clădiri de apartamente. În districtul Dniprovskyi, fragmente de dronă au căzut în apropierea unei școli și a mai multor clădiri rezidențiale, a spus Tkachenko.

Incendii au izbucnit și în districtul Solomianskyi. O clădire administrativă a luat foc după atac, precum și mai multe depozite și un garaj. Fragmente de drone au provocat daune la alte clădiri non-rezidențiale din zonă.

O clinică medicală din districtul Holosiivskyi a fost, de asemenea, vizată de atac. Căile Ferate Ucrainene au precizat că atacul rusesc a provocat daune la infrastructura feroviară și i-a avertizat pe ucraineni să se aștepte la întârzieri în perioada următoare.

Rusia a vizat și alte regiuni din Ucraina în atacul de azi-noapte. Drone doborâte au lovit o proprietate și un vehicul în orașul Poltava, a spus guvernatorul regional Volodimir Kohut. Două persoane au fost rănite.

Explozii puternice au fost şi lângă Moscova. Armata ucraineană a trimis mai mult drone aproape de capitala Rusiei, iar o femeie a fost ucisă.

Atacul masiv a venit la câteva ore după ce Președintele Donald Trump și Președintele Vladimir Putin au avut o conversație telefonică. Cei doi lideri au vorbit timp de o oră, iar la finalul discuției, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, a spus că Vladimir Putin i-a transmis președintelui american că Rusia „nu va renunţa la obiectivele sale” în Ucraina.

Într-o postare pe rețeaua socială X, ministrul de Externe ucrainean a scris că Vladimir Putin a atacat „intenționat” Ucraina după discuția cu Donald Trump și și-a arătat „disprețul total” față de Statele Unite.

„A fost o noapte absolut îngrozitoare și fără somn la Kiev. Una dintre cele mai rele de până acum.

Sute de drone și rachete balistice rusești s-au abătut asupra capitalei Ucrainei. Imediat după ce Putin a vorbit cu președintele Trump. Și face asta intenționat.

Ajunge cu așteptarea! Putin își arată clar disprețul total față de Statele Unite și față de toți cei care au cerut încetarea războiului.

Moscova trebuie lovită cu cele mai dure sancțiuni, fără întârziere. Ucraina trebuie să primească toate mijloacele necesare pentru a se apăra.

Deciziile greșite nu fac decât să încurajeze agresorul să escaladeze teroarea. Fiecare regim criminal din lume urmărește acum cu atenție acțiunile lui Putin și reacțiile la acestea. Dacă scapă nepedepsit, toți vor înțelege foarte clar mesajul.

Nu mai așteptați pacea. Acționați pentru a obține pacea. Pace prin forță”, a scris Andrii Sybiha pe X.

