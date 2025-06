Rușii au atacat masiv Kiev și mai multe orașe și au lansat rachete de croazieră de pe bombardiere. Alerte de raid aerian în Ucraina

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, care a vizat capitala Kiev, orașele mari și regiunile din vestul țării, scrie Kyiv Independent. Atacul are loc la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat că va riposta împotriva Ucrainei pentru atacul cu drone asupra bazelor aeriene rusești, într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Alertele de raid aerian au fost activate în toate regiunile Ucrainei. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că mai multe bombardiere strategice rusești Tu-95MS au decolat și probabil au lansat deja rachete de croazieră.

Au fost raportate explozii în Kiev, Ternopil, Oblast Hmelnytskyi, Lviv și Luțk.

