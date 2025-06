Cel mai mare atac de la începutul războiului. Rușii au lovit Harkov cu drone Shahed, rachete și bombe ghidate. 5 morți și 17 răniți

Orașul ucrainean Harkov a fost atacat cu zeci de drone Shahed, rachete și bombe ghidate, acesta fiind cel mai puternic atac de la începutul războiului din Ucraina. Cinci oameni au murit și 17 au fost răniți în bombardamentele rușilor asupra oraşelor Harkov şi Herson, vineri seara, au anunţat autorităţile locale.

Igor Terejov, primarul Harkovului, cel de-al doilea oraş ca mărime din Ucraina, a anunţat că trei persoane au murit într-un atac de o amploare fără precedent asupra oraşului, iar două au fost ucise în Herson, potrivit guvernatorului regiunii cu acelaşi nume, Oleksandr Prokudin.

For the past 4 hours, the city of Kharkiv has been under the largest attack of the war.



Russians are indiscriminately pouring guided bombs, missiles and drones onto residential areas all over the city.



At least 60 explosions, people are trapped under rubble in several locations