Proteste la instituții publice din toată țara. Dragoș Pîslaru, înconjurat de angajați: „Dacă erați solidar cu noi, vă dădeați demisia”

De mai bine de o săptămână, angajați de la instituții publice precum ANAF, Case de Pensii, primării, INS, Mediu opresc activitatea pentru câteva ore pe zi ca să iasă în stradă cu pancarte cu doleanțele lor.

Angajați ai instituțiilor publice din toată țara continuă, vineri, protestele față de măsurile de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan. La Ministerul Proiectelor Europene, ministrul Dragoș Pîslaru a fost înconjurat de angajații instituției, nemulțumiți de tăierile de sporuri. Aceștia i-au reproșat că, în loc să fie solidar cu ei, este solidar cu Guvernul și că, dacă nu ar fi de acord cu măsurile anunțate de premier, ar trebui să demisioneze. În replică, Dragoș Pîslaru le-a spus că a transmis nemulțumirile lor prim-ministrului, iar mai departe decizia îi aparține acestuia.

Liderii sindicatelor, care au discutat joi cu premierul, au anunțat că protestele vor continua în aceste zile față de măsurile de austeritate. De mai bine de o săptămână, angajați de la instituții publice precum ANAF, Case de Pensii, primării, INS, Mediu opresc activitatea pentru câteva ore pe zi ca să iasă în stradă cu pancarte cu doleanțele lor.

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), ministrul Dragoș Pîslaru a fost înconjurat pe holul de la intrarea în instituție de angajații instituției, nemulțumiți de tăierile de sporuri anunțate de Ilie Bolojan.

Dragoș Pîslaru, înconjurat de angajați nemulțumiți

Angajații de la MIPE i-au reproșat ministrului că nu i-a susținut în fața prim-ministrului.

„V-am spus că mi-am făcut treaba, în sensul că toate aceste argumente sunt pe masă”, le-a spus Dragoș Pîslaru.

Întrebat dacă îl poate convinge pe premier să renunțe la tăieri, cel puțin în ceea ce îi privește pe angajații MIPE, Dragoș Pîslaru le-a spus că nu vrea să „speculeze” cu privire la ce decizii va lua prim-ministrul.

„Nu vreau să speculez. Ce vă pot spune e că am avut discuții cu argumente, pe care le-am pus pe masă. Eu ce vă zic și dacă înțelegeți ce vă zic bine, dacă nu, nu, eu am dus aceste lucruri, am explicat aceste perspective. Deciziile de Guvern sunt decizii solidare, nu am ce să fac mai mult! (...) Nu voi avea discuții cu băi de mulțime. (...) În afară de faptul că e un lucru care nu se întâmplă peste noapte, mâine dimineață va avea loc o discuție, nu mai am ce să mai adaug”, le-a transmis ministrul.

În replică, angajații l-au acuzat că nu este solidar cu ei.

„Nu ne susțineți! Nu sunteți solidari cu noi! Puteți să nu mai fiți solidari cu Guvernul și să vă dați demisia”, au spus oamenii.

Sporuri pe bază de merit

Angajații din MIPE sunt furioși după ce ministrul Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că vor fi regândite criteriile de acordare a sporurilor pentru angajaţii care lucrează cu fonduri europene.

Banii vor fi acordați pe bază de merit, iar cei care nu îndeplinesc criteriile vor fi nevoiți să îi dea înapoi.

Astfel, sporul va varia de la 5 la 50% și va fi condiționat de orele muncite și valoarea proiectului, se arată într-un comunicat făcut public marţi după-amiaza de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Măsurile din proiectul supus dezbaterii publice sunt propuse să intre în vigoare din 1 septembrie 2025.

Proteste după tăierea sporurilor

În paralel, vineri dimineață sunt proteste la casele de pensii din toată țara.

„Astăzi, 04.07.2025, membrii noştri au declanşat un protest, ca formă de reacţie legitimă şi solidară în faţa unei decizii considerate inechitabile şi discriminatorii. Ultimele decizii adoptate fără dialog real, fără analiză de impact şi fără transparenţă demonstrează o lipsă de respect faţă de principiile democratice şi de drepturile lucrătorilor, consfinţite de legislaţia naţională şi europeană”, se arată într-un comunicat al Blocului Naţional Sindical.

Angajații caselor de pensii fac parte din cei 600.000 de bugetari care iau spor de antenă.

„Sporul de condiții vătămatoare nu reprezintă un „privilegiu”, ci compensații legale pentru munca depusă în condiții care afectează sănătatea sau siguranța personalului, iar plafonarea reprezintă un afront adus celor care asigură funcționarea în bune condiții a caselor teritoriale de pensii”, se mai precizează în comunicatul BNS.

Proteste sunt și la filialele Apei Române. În Arad, angajații au oprit munca și au ieșit cu pancarte în fața instituției pe care au scris: „Taxați corupția, nu munca” sau „Proteste spontan împotriva măsurilor propuse de Guvern”.

„Este a patra zi de proteste, după ce angajații pierd bani buni, deși condițiile de muncă rămân la fel de vătămătoare în continuare”, a spus un angajat.

Un nou protest are loc vineri dimineața și la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad. Și acolo, angajații au ieșit în fața instituției și au protestat față de măsurile de austeritate.

Proteste sunt și la Primăria Sectorului 3 din Capitală.

› Vezi galeria foto ‹

Dacă Guvernul nu le va rezolva solicitările, sindicaliștii amenință că protestele vor continua în zilele următoare, iar activitatea de zi cu zi din instituțiile publice va fi afectată.

Noi discuții între Guvern și sindicaliști

Discuțiile dintre Guvern și sindicate continuă vineri în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social. Nemulțumiți că deocamdată măsurile de austeritate îi vizează doar pe angajați și pensionari, aceștia cer Executivului să completeze proiectul de lege pentru care își va asuma răspunderea în fața Parlamentului cu următoarele măsuri: